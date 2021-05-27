"Смело": Юлию Тимошенко не узнали в новом наряде и с покрытой головой

Юлия Тимошенко / УНИАН

Украинская политик и лидер политической силы Батькивщина Юлия Тимошенко неожиданно опубликовала фото из дома, а точнее со двора, где ее запечатлели в новом для поклонников образе.

Юлию Тимошенко не узнали в черной косынке и черном спортивном костюме, которые она выбрала, чтобы позировать рядом с клумбой с цветами

"Спорт и красота природы - то, что вдохновляет и заряжает!", - пишет Юлия Владимировна.

Однако, поклонники были шокированы ее необычным образом с покрытой головой и в черном - на публичных мероприятиях или на работу Тимошенко так еще не являлась. Особый интерес в соцсетях проявили к теме спорта и стали интересоваться, каким именно видом она занимается,

Юлия Тимошенко / instagram.com/yulia_tymoshenko/

"Я вас не впізнала! Ви красотка", "Никогда бы не узнала", "Смело", "Неожиданно", "Спортсменка наша", "Здравствуйте, я вас не узнала ,вы красотка просто бомба в хорошем смысле. Вам этот Новый образ идёт. Желаю вам процветать и быть цветущей", - пишут в комментариях. Пользователи Сети завели разговор о том, каким же спортом занимается Юлия Владимировна. Поклонники напомнили о видео, которое как-то показала Тимошенко - что она бегает 10 км.

Напомним, что ко Дню Вышиванки Тимошенко пришла на работу в вышитом платье и с легендарной косой - она сменила образ ради такого праздника.