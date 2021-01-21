Смертельный пожар в Харькове: Аваков рассказал о первых задержаниях

В Харькове произошел пожар в нелегальном доме для престарелых / kh.dsns.gov.ua

В связи с пожаром в нелегальном доме для престарелых Золотое время в Харькове полиция открыла уголовное производство, рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Пожар в доме для престарелых в Харькове: жесткая реакция МВД

"Полиция открыла уголовное производство по статье 270 Уголовного кодекса - "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Сейчас решается вопрос о задержании владелицы пансионата", - цитирует министра пресс-служба МВД.

Поскольку она находится на больничном, у ее дома выставлены наряды полиции.

"Также правоохранители проводят первоочередные следственные действия, в ходе которых допрашивают управляющего учреждения, который также будет задержан в порядке статьи 208 УПК. Три человека из состава обслуживающего персонала доставлены в полицию, их опрашивают", - добавил Аваков.

Что было в здании, где произошел пожар: данные харьковской мэрии

По словам исполняющего обязанности мэра Харькова Игоря Терехова, пожар произошел в хосписе, который работал нелегально, рассказал он в комментарии Strana.ua.

/ kh.dsns.gov.ua

"В здании, где сегодня произошел пожар, размещался и так называемый дом престарелых, и незаконно работал реабилитационный центр. Так называемый наркологический приют, где оказывают услуги больным наркоманией людям. Там тоже есть люди. Я говорю "так называемый дом престарелых", потому что я не могу сказать, что это дом престарелых - здесь не соблюдается ни одна норма. Решетки на окнах. Люди были неходячие, и они буквально задохнулись во время пожара. Этот "дом престарелых" работал нелегально, могу сказать абсолютно точно. Я посмотрел свидетельство на право собственности этого объекта. Он нелегален и незаконен, это однозначно. С владельцем этого заведения уже ведется следственная работа", - сообщил Терехов.

Он добавил, что сейчас городские власти выясняют, сколько точно людей находилось в этом нелегальном хосписе. "Мы выясняем, сколько точно людей там находилось. Нам известно, что погибли 15 человек. Пять человек находятся с различной степенью ожогов в больницах Харькова", - уточнил и.о. мэра.

Что известно о пострадавших в результате пожара

После пожара в Харькове в местные больницы госпитализировали 11 пострадавших. На данный момент им оказывают медицинскую помощь.

/ hk.npu.gov.ua

Об этом в эфире Украина 24 заявил директор департамента социальной защиты Харьковской ОГА Юрий Шпарага.

"По состоянию на сейчас медицинская помощь оказывается 11 лицам. Все они, если будут нуждаться в жилье, будут поселены в интернатные учреждения, которые готовы принять этих людей", - заявил Шпарага.

Он уточнил, что всего в доме престарелых на момент пожара были 33 человека.

Один человек госпитализирован после пожара в двухэтажном доме престарелых в Харькове в ожоговое отделение городской больницы скорой помощи, другие четверо - в токсикологическое отделении. Все они в состоянии средней тяжести, рассказал Укринформу заведующий ожоговым отделением Аслан Цогоев.

"В ожоговое отделение доставили мужчину 1955 года, у него 15% ожогов тела. Состояние средней тяжести", - отметил врач.

/ hk.npu.gov.ua

По его словам, еще четверо пострадавших в результате пожара сначала доставили в больницу скорой помощи: "Потом их перевезли в токсикологическое отделение 2-й городской больницы, они отравились угарным газом. Состояние средней тяжести".

Пожар в доме престарелых в Харькове: