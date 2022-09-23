Снабжали оккупантов боеприпасами: в Мелитополе взорвали супругов-предателей

Уничтожены коллаборанты Дерябины / t.me/Bratchuk_Sergey

В Мелитополе Запорожской области, захваченном российскими оккупантами, взорвали супругов-коллаборнатов – Оксану и Сергея Дерябиных.

Взрыв произошел в момент, когда они находились в своей квартире, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Он уточнил, что Оксана Дерябина – бывшая заместитель начальника железнодорожной станции Мелитополь. Сергей Дерябин работал в ее подчинении.

Они снабжали рашистов оружием и боеприпасами, вывозили украденное украинское зерно.

В Бердянске Запорожской области, захваченном российскими оккупантами, уничтожен "заместитель главы ВГА по вопросам ЖКХ" Олег Бойко.

Вместе с Бойко также ликвидирована его жена Людмила, которая занималась подготовкой пророссийского "референдума".

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