Сначала меню, а теперь дизайн: украинцам показали, как будут выглядеть новые школьные столовые

Как будут выглядеть новые школьные столовые в Украине / minregion.gov.ua, УНИАН

В украинских школах решили обновить столовые. Масштабные изменения затронут как дизайн, так и наполнение школьных столовых.

В Министерстве развития общин и территорий создали специальное пособие, в котором утвердили единый дизайн.

Эксперты говорят, что универсальные рекомендации помогут постепенно оформить все школьные столовые в Украине в стандартном современном дизайне.

Рекомендации актуальны не только для обычных школ, но и для учебных заведений, на базе которых организация горячего питания невозможна.

Новые столовые в школах: как они будут выглядеть

Всего в пособии представлено два варианта. Первый более универсален и дешевле. А второй дизайн – дорогой и сложный.

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В столовой будет мебель из ДСП на металлическом каркасе, подвесные светильники и накладные умывальники.

Дизайн новых столовых / minregion.gov.ua

Дизайн новых столовых / minregion.gov.ua

Во втором варианте, который подороже, кроме краски, на стенах появится индивидуальный графический рисунок. Также на колоннах разместят деревянные панели. Также мебель будет однотонная, из экологичных материалов.

Дизайн новых столовых / minregion.gov.ua

Дизайн новых столовых / minregion.gov.ua

Также изменения затронут все виды оборудования в школьных столовых.

Новое школьное меню

Напомним, в Украине с 1 января все школы и детские садики перешли на новое обновленное меню, но родители начали его критиковать.

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая была инициатором реформы школьного питания, ответила на критику нового меню в школах и детсадах. Она отметила, что команда, инициировавшая реформу школьного питания, была готова к критике. Однако они это делают для здоровья детей.

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