Сначала меню, а теперь дизайн: украинцам показали, как будут выглядеть новые школьные столовые

В Министерстве развития общин и территорий создали специальное пособие.
В украинских школах решили обновить столовые. Масштабные изменения затронут как дизайн, так и наполнение школьных столовых.
В Министерстве развития общин и территорий создали специальное пособие, в котором утвердили единый дизайн.
Эксперты говорят, что универсальные рекомендации помогут постепенно оформить все школьные столовые в Украине в стандартном современном дизайне.
Рекомендации актуальны не только для обычных школ, но и для учебных заведений, на базе которых организация горячего питания невозможна.
Новые столовые в школах: как они будут выглядеть
Всего в пособии представлено два варианта. Первый более универсален и дешевле. А второй дизайн – дорогой и сложный.
В столовой будет мебель из ДСП на металлическом каркасе, подвесные светильники и накладные умывальники.
Во втором варианте, который подороже, кроме краски, на стенах появится индивидуальный графический рисунок. Также на колоннах разместят деревянные панели. Также мебель будет однотонная, из экологичных материалов.
Также изменения затронут все виды оборудования в школьных столовых.
Новое школьное меню
Напомним, в Украине с 1 января все школы и детские садики перешли на новое обновленное меню, но родители начали его критиковать.
Первая леди Украины Елена Зеленская, которая была инициатором реформы школьного питания, ответила на критику нового меню в школах и детсадах. Она отметила, что команда, инициировавшая реформу школьного питания, была готова к критике. Однако они это делают для здоровья детей.
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