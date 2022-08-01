'Сначала – уничтожение оккупантов': Данилов назвал условие переговоров с РФ

Опасный российский нарратив подхватывают "полезные идиоты" Путина на Западе, подчеркнул Алексей Данилов.
Переговоры с РФ могут начаться только после освобождения всех захваченных территорий Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
В своем сообщении в Twitter он отмечает опасность российского нарратива о якобы невозможности возвращения оккупированных территорий Украины военным путем.
"Опасный российский нарратив, который с удовольствием подхватывают "полезные идиоты" Путина на Западе: Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. Это заблуждение! Можем и сделаем. Сначала – уничтожение оккупантов, потом – дипломатия. Единственный язык, который понимают рашисты", - добавил Данилов.
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что оружие в Украину должно поступать постоянно. Это необходимо для того, чтобы процесс деоккупации захваченных россиянами территорий Украины ускорился.
Подоляк считает, что у россиян важно вызвать эмоцию, они должны ощущать страх, панику и быть деморализованы.
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