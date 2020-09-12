Состояние избитого Балуха: стало известно, есть ли неожиданности

Для лечения экс-узника Кремля есть все необходимое, выяснила нардеп.
Народный депутат Ирина Геращенко узнала, что состояние бывшего узника Кремля Владимира Балуха, который был избит и попал в больницу, стабильно тяжелое.
Врач, который лечит Балуха, сказал, что неожиданностей нет, написала политик на своей странице в Facebook.
Народная избранница также выяснила, что есть все необходимое для лечения пострадавшего.
"Состояние здоровья стабильно тяжелое, без неожиданностей. Надо время. Все, что нужно, есть", – привела народная избранница слова лечащего врача.
- Ранее сообщалось, что Владимира Балуха избили в киевском Гидропарке, украли телефон и банковскую карту.
- Бывший политзаключенный и украинский режиссер Олег Сенцов говорил, что у Балуха сломаны рука и ключица.
- Позже режиссер рассказал, что Балух перенес тяжелую операцию, и его ввели в состояние медикаментозного сна.
Автор: Екатерина Присяжнюк