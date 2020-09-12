Состояние избитого Балуха: стало известно, есть ли неожиданности

Состояние Владимира Балуха стабильно тяжелое, неожиданностей нет, узнала нардеп / УНИАН

Народный депутат Ирина Геращенко узнала, что состояние бывшего узника Кремля Владимира Балуха, который был избит и попал в больницу, стабильно тяжелое.

Врач, который лечит Балуха, сказал, что неожиданностей нет, написала политик на своей странице в Facebook.

Народная избранница также выяснила, что есть все необходимое для лечения пострадавшего.

"Состояние здоровья стабильно тяжелое, без неожиданностей. Надо время. Все, что нужно, есть", – привела народная избранница слова лечащего врача.