"Спецоперация провалилась": Гиркин плачется, что над армией РФ смеются в Украине

РФ пыталась "разменять" уход из северных областей Украины на закрепление за собой Донбасса, говорит Игорь Гиркин.
Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), сбежавший с Донбасса 8 лет назад, заявил о провале военной спецоперации РФ в Украине.
Видео новых откровений российского террориста-неудачника уже опубликовано в Сети.
При этом он фактически признал, что РФ пыталась "разменять" уход из северных областей Украины на закрепление за собой Донбасса. Именно этому, по его словам, были посвящены переговоры в Турции.
Вместе с тем у ВСУ оказались другие планы и теперь украинские защитники поджимают рашистов на многих направлениях.
"Украинцы строили боеспособную армию 8 лет. Результат? Над нами просто смеются в Украине. Точнее, над этими людьми, которые так замечательно думают и планируют", - добавил Гиркин.
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Ранее Гиркин заявил о катастрофическом положении для РФ в Украине.
Он пожаловался на то, что защитники Украины создают мощные рубежи обороны, которые рашистам придется пытаться брать с большими потерями.
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