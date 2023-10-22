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США сами заинтересованы в передаче Украине ATACMS: эксперт назвал причину

Яна Ставская
22 октября 2023, 18:01 обновлено 22 октября, 18:01
Байден согласился передать Украине "кассетные" ракеты ATACMS с ограниченным радиусом действия.
ATACMS, войска РФ
ATACMS уже в Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Минобороны РФ

Регулярными поставками Украине дальнобойных кассетных боеприпасов ATACMS США могут решить сразу две проблемы. Как рассказал в интервью Главреду содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник, это - оказание помощи Украине в приближении победы, и утилизация этих ракет.

"Потому что если ракета или любой другой боеприпас не использован, его нужно утилизировать, что в большинстве случаев убыточно. Поэтому как по политическим, так и по экономическим расчетам, США должны были быть заинтересованы в передаче как можно большего количества ракет из тех запасов, у которых истекает срок хранения", - объяснил Мельник.

При этом пока нет признаков того, что руководство Соединенных Штатов отказалось от политики "менеджмента эскалации".

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"Или они еще по-прежнему боятся, что Путин прибегнет к радикальным действиям включая применение ядерного оружия, или они уже поняли, что Путина больше провоцирует слабость и затягивание конфликта. Пока четкого ответа на этот вопрос нет. Но именно политический фактор здесь остается доминирующим", - добавил эксперт.

При этом изменить эту ситуацию может только отношение администрации Белого дома. Однако Украина может влиять на оказание поддержки в целом, отметил Мельник.

"Но это вопрос, прежде всего, к правительству, президенту Украины (я имею в виду то письмо, которое было в публичном пространстве об условиях предоставления поддержки от США с перечнем реформ и сроками достижения результатов). Также важно подчеркнуть, что это не перечень, который просто кто-то в Белом доме написал, а обязательства, которые украинская власть взяла на себя в разных форматах - как европейской, так и евроатлантической интеграции", - сказал эксперт.

Алексей Мельник

Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Подполковник запаса ВСУ, участник миротворческих операций Организации объединенных наций. В Вооруженных силах Украины работал заместителем командира авиационной базы по летной подготовке.

Первое применение ATACMS

Вечером 17 октября президент Владимир Зеленский подтвердил первое применение Украиной баллистических ракет ATACMS.

Известно, что ракетные войска ВСУ применили ATACMS в ночь на 17 октября по аэродромам в Бердянске и Луганске. В результате ударов ВКС РФ потеряли по меньшей мере 9 вертолетов, спецтехнику, один "Панцирь С2" с личным составом и тому подобное.

Согласно сообщениям американских СМИ, Байден согласился передать Украине "кассетные" ракеты ATACMS с ограниченным радиусом действия.

Это решение также было принято в связи с растущей обеспокоенностью администрации Байдена по поводу наращивания Россией войск и техники для осеннего наступления, отмечало Politico, которое может стать крупнейшей российской кампанией за последние несколько месяцев.

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