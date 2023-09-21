"Стал флотилией": Коваленко объяснил, как атаки на российские корабли влияют на ЧФ РФ

Регулярные атаки на Черноморский флот РФ превращают его во флотилию и влияют на боеспособность российских оккупационных войск. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
По его словам, флотилией ЧФ РФ стал после того, как был уничтожен крейсер "Москва".
"Уникальность этого прецедента заключается в том, что впервые в истории страна, у которой нет флота, побеждает в морском бою страну с флотом, который становится флотилией", - сказал Коваленко.
По его словам, ситуация способствует безопасности в Черном море и снижает военный потенциал России.
Коваленко отметил, что РФ стала терять субмарины и корабли, производить которые уже не может.
"Сейчас россияне не способны свободно использовать свои корабли. Каждый выход в открытое море сопровождается очень серьезным риском. Я не исключаю даже того, что Россия позже будет вынуждена перевести часть своих кораблей в более безопасное место. Например, их могут переправить по внутренним водам к Каспийскому морю. Хотя до такого решения российское командование еще должно дойти. Пока они тормозят", - добавил эксперт.
Смотрите интервью Александра Коваленко Главреду:
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
Удар по кораблям Черноморского флота РФ
13 сентября в Севастополе прогремели мощные взрывы на заводе и вспыхнул пожар на Севастопольском морском заводе имени Орджоникидзе в корабельной бухте. Оккупанты заявили о ракетной атаке.
Позже стало известно, что ВСУ впервые ударили по подлодке РФ. В Sky News сообщили, что украинские военные впервые успешно атаковали российскую подводную лодку и большой десантный корабль. ВСУ могли использовать для удара по Севастополю британские ракеты Storm Shadow.
Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) позже сообщила, что подводная лодка "Ростов-на-Дону", которая была поражена во время атаки по Севастопольскому морскому заводу, получила два удара. Один удар пришелся сверху на носовую часть субмарины. Второе попадание было в правый борт лодки в зону за рубкой.
В ночь на 14 сентября в Черном море Силы обороны повредили российский патрульный корабль "Сергей Котов", что подтверждают и сами оккупанты. Представитель украинской военной разведки Андрей Юсов сообщил, что корабль получил серьезные повреждения и не сможет участвовать в войне продолжительное время.
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