Стали известны подробности отношений Кернеса с 11-летней дочерью

Последний раз мэр видел девочку весной.
После смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса массово начала распространяться информация о том, что он воспитывал не только двух родных сыновей и пасынка, но также у него есть 11-летняя дочь София, с которой у него были очень теплые взаимоотношения.
Как говорится в сюжете ТСН, информацию о дочери Кернеса тщательно скрывали, и до похорон о ней знал лишь ограниченный круг лиц.
Мама девочки – 41-летняя бизнес-вумен Ольга Муравицкая, она является владелицей сети элитных магазинов детской одежды в Киеве и Харькове. Однако постоянно проживают они в Лондоне, в Украину приезжали нечасто.
Читайте такжеОбнародованы фото 11-летней дочери Кернеса и ее мамыВ Кернесом Муравицкая познакомилась в Харькове. Однако в Великобритании сейчас живет с мужем, с которым у нее также есть совместный ребенок. Бабушка и дедушка заверили, что Ольга с дочерью хотели приехать на похороны Кернеса, но из-за пандемии коронавируса и усиления карантина в стране не смогли. Мэр Харькова был не против того, чтобы дочь жила в Лондоне, поскольку очень любил и желал лишь добра. Виделся он Софией последний раз весной нынешнего года, а по телефону разговаривал практически ежедневно.
Известно, что владелицей части японского бренда детской одежды является также вдова мэра Оксана Гайсинская. Однако после смерти Кернеса она отдала свою половину маме его 11-летней дочери Софии.
Геннадий Кернес умер
Мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в берлинской клинике Шарите. О смерти политика сообщил его друг Павел Фукс.
Харьковский градоначальник проходил лечение от последствий коронавируса, серьезно повлиявших на его здоровье.
Фукс рассказал, что состояние здоровья Кернеса улучшалось, но ситуация изменилась после того, как у него отказали почки. По словам бизнесмена, до этого момента они с Кернесом регулярно общались по телефону.
21 декабря в Харькове приземлился борт с телом умершего мэра города Геннадия Кернеса, похороны которого проходят в среду, 23 декабря.
В связи со смертью Кернеса исполнять обязанности мэра города будет секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов.
По мнению политолога Андрея Золотарева, в Харькове не будет дестабилизации политической ситуации. Городом будет управлять Игорь Терехов, который со временем может оказаться в орбите влияния министра внутренних дел Арсена Авакова.