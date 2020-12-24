Стали известны подробности отношений Кернеса с 11-летней дочерью

Ольга Муравицкая с Софией / Фото: Instagram

После смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса массово начала распространяться информация о том, что он воспитывал не только двух родных сыновей и пасынка, но также у него есть 11-летняя дочь София, с которой у него были очень теплые взаимоотношения.

Как говорится в сюжете ТСН, информацию о дочери Кернеса тщательно скрывали, и до похорон о ней знал лишь ограниченный круг лиц.

Мама девочки – 41-летняя бизнес-вумен Ольга Муравицкая, она является владелицей сети элитных магазинов детской одежды в Киеве и Харькове. Однако постоянно проживают они в Лондоне, в Украину приезжали нечасто.

Читайте такжеОбнародованы фото 11-летней дочери Кернеса и ее мамыВ Кернесом Муравицкая познакомилась в Харькове. Однако в Великобритании сейчас живет с мужем, с которым у нее также есть совместный ребенок. Бабушка и дедушка заверили, что Ольга с дочерью хотели приехать на похороны Кернеса, но из-за пандемии коронавируса и усиления карантина в стране не смогли. Мэр Харькова был не против того, чтобы дочь жила в Лондоне, поскольку очень любил и желал лишь добра. Виделся он Софией последний раз весной нынешнего года, а по телефону разговаривал практически ежедневно.

Известно, что владелицей части японского бренда детской одежды является также вдова мэра Оксана Гайсинская. Однако после смерти Кернеса она отдала свою половину маме его 11-летней дочери Софии.

Геннадий Кернес умер