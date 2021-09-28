Стало известно, сколько стоит прием у доктора Комаровского

Евгений Комаровский / скриншот

Один из самых известных педиатров Украины Евгений Комаровский стал популярным благодаря своим советам, к которым многие прислушиваются.

Как рассказал сам Комаровский в программе Зірковий шлях, на прием к нему попасть очень и очень не просто.

Более того, по словам Комаровского, денег за консультации он... не принимает. Таким образом, если вы хотите записаться к нему на прием, то вряд ли вам это удастся.

"Я не принимаю за деньги уже давно. Огромное количество людей есть, которым я уже должен. Из большинства тех, кто у меня на приеме, это те, кого я держал новорожденными на руках. Те, кто приходит ко мне хвастаться. Не жаловаться, а хвастаться: "Нам год, нам два, нам три". Прием продлится 15 секунд. Или они просто придут, скажут очень печальную вещь: "Мы пришли попрощаться. Мы едем в Германию, Израиль, Словакию, Чехию, Польшу". Семьи приходят ко мне прощаться. Мне хочется плакать", - поделился врач.

Плакать, говорит Комаровский, его могут заставить несколько вещей.

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"Болью сложно, а вот эмоциями, детьми, смертью довести до слез - легко. Я такой впечатлительный. Все время мучаешься, не спишь, переживаешь. И поэтому единственный шанс - уехать с друзьями на рыбалку и мучить рыбу", - сказал звездный врач.

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Ранее Главред писали, что Евгений Комаровский спрогнозировал сроки окончания эпидемии коронавируса в Украине. По его словам, этого можно ожидать к концу 2022 года при условии массовой вакцинации людей,