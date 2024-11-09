Стало известно, при каком условии Путин согласится заморозить войну с Украиной

Эксперт пояснил, что пока Путин может защищать свои позиции, он не согласится на любые условия завершения войны.

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Смогут ли заморозить войну в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Ключевые тезисы Портникова:

Журналист Виталий Портников считает, что российский диктатор Владимир Путин может согласиться лишь на прекращение огня, если экономическая ситуация в России усложняет ведение боевых действий.

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"Есть достаточно простая ситуация. Путин декларирует войну с Украиной как борьбу против НАТО. То есть Россия ведет так называемую священную войну против НАТО, чтобы уничтожить "режим", который находится под властью НАТО. Получается, что в результате этой войны, по российским нарративам, на границе с РФ были еще одни войска НАТО! Поэтому Путин никогда не согласится на условия Трампа. По крайней мере о которых сейчас говорят в СМИ", - пояснил Портников в эфире телеканала "Еспресо".

Журналист также отметил, что Путин не согласится на условия Трампа, поскольку считает себя пока триумфатором в российско-украинской войне.

"Пока Путин может защищать свои позиции, он не согласится на любые условия завершения войны. Для того, чтобы он согласился на условия, которые выдвигают у Трампа, он должен капитулировать. Альтернатива - это крах его режима, какие-то войска находятся на его территории, ему угрожает серьезная опасность и т.д. При таких условиях тогда можно говорить о буферной зоне и миротворческих войсках. Впрочем, пока видим, что Путин видит себя триумфатором российско-украинской войны. С его точки зрения, он побеждает, а его войска продолжают наступление на территорию Украины. Если Трамп хочет, чтобы он остановился, то это должно быть комфортно для Путина", - добавил он.

По словам Портникова, Путин может согласиться только на прекращение огня. Также одним из условий, которое называет журналист, может быть отсутствие гарантий безопасности Украины.

"Если мы согласимся с идеей, что российская экономика действительно находится в не лучшем состоянии и, что очень важно, сам Путин осознает тяжелую ситуацию в экономике и требует остановки войны, то он может воспользоваться желанием Трампа эту войну заморозить. Он это может сделать только при одном условии - заморозка войны по линии соприкосновения. Сразу объясню: есть мирный договор, заморозка конфликта и есть прекращение огня. Мы говорим о прекращении огня. Впрочем, на эти условия он согласится, если Украина не получит гарантии безопасности", - отметил журналист.

Кто такой Виталий Портников? Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Заморозка войны в Украине - последние новости

Напомним, как ранее информировал Главред, что Дональд Трамп может предложить Путину сделку по Украине. Андрей Золотарев считает, если глава Кремля не согласится на условия Трампа, тогда США могут оказать Украине максимальную поддержку.

Эрдоган сделал заявление о завершении войны в Украине и раскрыл сценарий. Война РФ против Украины может легко закончиться, если администрация США под руководством Дональда Трампа будет руководствоваться подходом, основанным на поиске решений, считает президент Турции.

Стало известно, что Владимир Путин дал "сигнал" Трампу относительно переговоров о завершении войны. Такие переговоры возможны только в том случае, если США выполнят ряд условий страны-агрессора России. Также Путин хочет, чтобы США отменили санкции против РФ.

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