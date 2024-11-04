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Статус марионетки и "беззубая армия": детали соглашения, которое предлагала РФ

Мария Николишин
4 ноября 2024, 16:34
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Среди предложений РФ было сокращение украинской армии.
Статус марионетки и 'беззубая армия': детали соглашения, которое предлагала РФ
Переговоры с РФ / коллаж: Главред, фото: соцсети, скриншот из видео, Офис президента

Главные тезисы:

  • Документ был создан Кремлем и передан украинской делегации 7 марта 2022 года
  • Он охватывал параметры нейтралитета Украины, вопросы границ, гуманитарные вопросы, а также снятие санкций с РФ
  • РФ также предлагала невыполнимые условия

Страна-агрессор Россия в начале полномасштабной войны предложила Украине так называемое "мирное соглашение", которое напоминало требование капитуляции. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По информации издания, проект называется "Договор об урегулировании ситуации в Украине и нейтралитете Украины", датированный 7 марта 2022 года, через 11 дней после того, как РФ начала полномасштабное вторжение, и через неделю после начала переговоров между Киевом и Москвой.

видео дня

Отмечается, что документ был создан Кремлем и передан украинской делегации 7 марта 2022 года во время третьего раунда российско-украинских переговоров в Беловежской пуще в Беларуси.

К тому же, это первый известный документ, который излагает условия россиян по мирному соглашению после начала полномасштабного вторжения.

"Если бы украинская власть пошла на эти условия, то это бы превратило Украину в марионеточное образование, с фиктивным нейтральным статусом, с крошечной беззубой армией, без защиты со стороны государств НАТО и без шансов восстановить контроль над Крымом или Донбассом, пришлось бы признать независимость Донецкой и Луганской области в целом, а также больших территорий, которые в то время еще были под контролем Киева", - говорится в материале.

Известно, что проект содержит 6 страниц основного договора и 4 страницы приложений. 18 статей охватывают различные сферы: параметры нейтралитета Украины (военные и международные обязательства), вопросы границ, гуманитарные вопросы (язык, религия, история), а также снятие санкций с РФ.

"Соглашение оставило бы Украину очень уязвимой, поскольку российские войска оставались бы на месте, а Киев не имел бы возможности защищаться или искать поддержки безопасности со стороны Запада. Киеву пришлось бы платить за восстановление Донбасса", - сообщило издание.

Что предусматривал российский проект:

  • Чтобы Украина сократила свою армию до 50 000 человек, включая полторы тысячи офицерского состава (это в пять раз меньше, чем Украина имела до 2022 года). Если бы этот пункт исполнился, то у Украины осталось бы только четыре корабля, 55 вертолетов и 300 танков.
  • Украине предлагали "не разрабатывать, не производить, не покупать и не размещать на своей территории ракетные вооружения любых видов базирования с дальностью стрельбы более 250 км". Также Кремль бы оставлял за собой право и в будущем запрещать "любые другие виды вооружения".
  • Признание независимости так называемых Донецкой и Луганской "республик" в пределах административных областей Украины.
  • Авторы российского документа считали, что именно Украина должна взять на себя расходы на восстановление инфраструктуры Донбасса, разрушенной с 2014 года.
  • Отмена всех санкций, как украинских, так и международных, и отзыв всех международных исков, поданных с 2014 года.
  • Также Россия настаивала на предоставлении русскому языку статуса государственного и восстановлении всех имущественных прав УПЦ (Московского патриархата).
  • Кроме того, требовалось "отменить и больше не вводить любые запреты символики, которая ассоциируется в государствах с победой над нацизмом". То есть фактически снова легализовать в Украине советские и коммунистические символы.

Издание подчеркивает, что к документу был добавлен перечень украинских законов, которые авторы назвали примерами "нацификации и героизации нацизма". Под эту категорию попали законы "Об увековечении победы над нацизмом" и "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима".

Также РФ предлагала условие по Крыму, а потом сама отказалась.

К тому же, во время переговоров иногда возникали заведомо невыполнимые условия. Как узнали журналисты, однажды россияне пытались включить в проект договора требование, чтобы Украина возобновила поставки воды в Крым (украинские власти перекрыли Северо-Крымский водоканал еще в 2014 году).

"От этой идеи отказались сами российские переговорщики: ведь в таком случае Россия, которая контролировала территорию вокруг канала, должна была бы покинуть ее, чтобы Украина могла "вернуть воду в Крым", - пишет "Радио Свобода".

Также российская сторона требовала, чтобы украинские войска сложили оружие и вернулись в казармы. В ответ на это Киев выдвинул симметричное требование: войска РФ должны сложить оружие и вернуться в пункты постоянной дислокации.

Мирные переговоры Украины и России

Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному решению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

Переговоры с РФ - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не проводит прямых переговоров с Россией по предотвращению ударов по энергетическим объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что прекращение страной-агрессором Россией воздушных атак на украинские энергетические объекты и грузовые суда может открыть путь к переговорам о прекращении войны.

Зеленский также отметил, что не исключает возможности переговоров между Украиной и Россией на территории Индии.

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