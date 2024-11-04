Статус марионетки и 'беззубая армия': детали соглашения, которое предлагала РФ

Среди предложений РФ было сокращение украинской армии.

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Переговоры с РФ / коллаж: Главред, фото: соцсети, скриншот из видео, Офис президента

Главные тезисы:

Документ был создан Кремлем и передан украинской делегации 7 марта 2022 года

Он охватывал параметры нейтралитета Украины, вопросы границ, гуманитарные вопросы, а также снятие санкций с РФ

РФ также предлагала невыполнимые условия

Страна-агрессор Россия в начале полномасштабной войны предложила Украине так называемое "мирное соглашение", которое напоминало требование капитуляции. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По информации издания, проект называется "Договор об урегулировании ситуации в Украине и нейтралитете Украины", датированный 7 марта 2022 года, через 11 дней после того, как РФ начала полномасштабное вторжение, и через неделю после начала переговоров между Киевом и Москвой.

видео дня

Отмечается, что документ был создан Кремлем и передан украинской делегации 7 марта 2022 года во время третьего раунда российско-украинских переговоров в Беловежской пуще в Беларуси.

К тому же, это первый известный документ, который излагает условия россиян по мирному соглашению после начала полномасштабного вторжения.

"Если бы украинская власть пошла на эти условия, то это бы превратило Украину в марионеточное образование, с фиктивным нейтральным статусом, с крошечной беззубой армией, без защиты со стороны государств НАТО и без шансов восстановить контроль над Крымом или Донбассом, пришлось бы признать независимость Донецкой и Луганской области в целом, а также больших территорий, которые в то время еще были под контролем Киева", - говорится в материале.

Известно, что проект содержит 6 страниц основного договора и 4 страницы приложений. 18 статей охватывают различные сферы: параметры нейтралитета Украины (военные и международные обязательства), вопросы границ, гуманитарные вопросы (язык, религия, история), а также снятие санкций с РФ.

"Соглашение оставило бы Украину очень уязвимой, поскольку российские войска оставались бы на месте, а Киев не имел бы возможности защищаться или искать поддержки безопасности со стороны Запада. Киеву пришлось бы платить за восстановление Донбасса", - сообщило издание.

Что предусматривал российский проект:

Чтобы Украина сократила свою армию до 50 000 человек, включая полторы тысячи офицерского состава (это в пять раз меньше, чем Украина имела до 2022 года). Если бы этот пункт исполнился, то у Украины осталось бы только четыре корабля, 55 вертолетов и 300 танков.

Украине предлагали "не разрабатывать, не производить, не покупать и не размещать на своей территории ракетные вооружения любых видов базирования с дальностью стрельбы более 250 км". Также Кремль бы оставлял за собой право и в будущем запрещать "любые другие виды вооружения".

Признание независимости так называемых Донецкой и Луганской "республик" в пределах административных областей Украины.

Авторы российского документа считали, что именно Украина должна взять на себя расходы на восстановление инфраструктуры Донбасса, разрушенной с 2014 года.

Отмена всех санкций, как украинских, так и международных, и отзыв всех международных исков, поданных с 2014 года.

Также Россия настаивала на предоставлении русскому языку статуса государственного и восстановлении всех имущественных прав УПЦ (Московского патриархата).

Кроме того, требовалось "отменить и больше не вводить любые запреты символики, которая ассоциируется в государствах с победой над нацизмом". То есть фактически снова легализовать в Украине советские и коммунистические символы.

Издание подчеркивает, что к документу был добавлен перечень украинских законов, которые авторы назвали примерами "нацификации и героизации нацизма". Под эту категорию попали законы "Об увековечении победы над нацизмом" и "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима".

Также РФ предлагала условие по Крыму, а потом сама отказалась.

К тому же, во время переговоров иногда возникали заведомо невыполнимые условия. Как узнали журналисты, однажды россияне пытались включить в проект договора требование, чтобы Украина возобновила поставки воды в Крым (украинские власти перекрыли Северо-Крымский водоканал еще в 2014 году).

"От этой идеи отказались сами российские переговорщики: ведь в таком случае Россия, которая контролировала территорию вокруг канала, должна была бы покинуть ее, чтобы Украина могла "вернуть воду в Крым", - пишет "Радио Свобода".

Также российская сторона требовала, чтобы украинские войска сложили оружие и вернулись в казармы. В ответ на это Киев выдвинул симметричное требование: войска РФ должны сложить оружие и вернуться в пункты постоянной дислокации.

Переговоры с РФ - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не проводит прямых переговоров с Россией по предотвращению ударов по энергетическим объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что прекращение страной-агрессором Россией воздушных атак на украинские энергетические объекты и грузовые суда может открыть путь к переговорам о прекращении войны.

Зеленский также отметил, что не исключает возможности переговоров между Украиной и Россией на территории Индии.

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