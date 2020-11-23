Степанов поведал, когда можно будет оценить эффективность карантина выходного дня

По словам профильного министра понять, были ли эффективны ограничения можно будет лишь ближе к 1 декабря.
Эффективность от карантина выходного дня, который был введен в нашей стране с 14 ноября, можно будет оценить уже к 1 декабря - тогда станет понятно, сработали ли ограничения в этом виде.
"По расчетам, мы хотим увидеть эффект от карантина выходного дня ближе к 1 декабря, удалось ли сдержать рост заболеваемости или нет", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.
Он также отметил, что в сравнении с выходными днями 14-15 ноября в минувшие субботу и воскресенье по стране лучше придерживались ограничений.
Карантин выходного дня в Украине:
- Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
- Согласно источникам СМИ в Минздраве, карантин выходного дня могут продлить до 31 декабря. Сообщается, что такое решение уже принято и ожидает документального оформления.
- Правительство также изменило карантинный режим. Власти отказались от разделения страны по эпидемиологическим зонам и обновили ряд профилактических правил.
Автор: Екатерина Трохимчук