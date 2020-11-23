Степанов поведал, когда можно будет оценить эффективность карантина выходного дня

Степанов поведал об эффективности ограничений по выходным / УНИАН

Эффективность от карантина выходного дня, который был введен в нашей стране с 14 ноября, можно будет оценить уже к 1 декабря - тогда станет понятно, сработали ли ограничения в этом виде.

"По расчетам, мы хотим увидеть эффект от карантина выходного дня ближе к 1 декабря, удалось ли сдержать рост заболеваемости или нет", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.

Он также отметил, что в сравнении с выходными днями 14-15 ноября в минувшие субботу и воскресенье по стране лучше придерживались ограничений.

Карантин выходного дня в Украине: