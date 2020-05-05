Выйдем на протесты: ультрас Динамо решили "вписаться" за активиста Стерненко

Ультрас Динамо / facebook.com/wbc.kyiv

Фанаты-ультрас Динамо (Киев) готовы выйти на протесты, в случае если общественному активисту и экс-главе Правого сектора Сергея Стерненко объявят подозрение в совершении убийстве.

Соответствующее сообщение опубликовали представители ультрас в социальной сети Facebook.

"Если антиукраинские силы таки попытаются незаконно выдвинуть подозрение в убийстве или задержать Сергея - мы сразу же объявим всеобщую мобилизацию и сбор для акции протеста! Призываем другие фанатские движения и всех украинцев, кому небезразлична судьба этой страны, держать руку на пульсе событий. Украинцы имеют право на самозащиту!" - говорится в тексте.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2018 года Стерненко в Одессе смертельно ранил ножом жителя Черноморска Ивана Кузнецова, а также ранил Александра Исайкула. Сам активист утверждает, что совершал свои действия исключительно в рамках необходимой самообороны.