Стерненко объяснил, откуда взял нож, которым зарезал напавшего на него человека

Бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил о том, что нож, которым он убил напавшего на него мужчину, он отобрал у жертвы.

Стерненко в эфире UMN заявил: "На данный момент мне не сообщали о подозрении, но допрашивали в качестве потерпевшего".

Он подчеркнул, что когда со своей девушкой шел домой их встретили двое людей, которые затеяли драку, в том числе с использованием ножа, при этом Стерненко удалось отобрать нож у нападавшего.

На уточняющий вопрос, Стерненко заявил, что нож не его.

Он продолжил: "Когда они продолжили наносить удары я пытался обороняться, увидел, что нападающий начал убегать. Один в одну сторону, другой в другую. Я пошел за одним из них. Он пробежал буквально метров 30-40, упал держась за бок и сказал, что очень сильно ранен. Я вызвал скорую, тут же увидел, что у меня с руки кровь брызжет на телефон. Приехала скорая. Они вместо того, чтобы оказывать первую медицинскую помощь, они начали нападать на Наталью, говорить что "нельзя их снимать, они против".

Затем подошли, вяло посмотрели на мужчину, сказали: "а труп" и забрали меня".

Отметим, что ранее Стерненко утверждал, что во время драки успел применить свой нож.

Напомним, ранее в Одессе уже было совершено нападение на экс-лидера местной ячейки "Правого сектора", а ныне - общественного активиста Сергея Стерненко. Злоумышленник осуществил выстрел своей жертве в область затылка.