Столкновения на ЛГБТ-марше в Одессе: есть задержанные и раненые

Активисты подрались с участниками ЛГБТ-фестиваля / Фото: Думская

В Одессе 30 августа состоялся Марш равенства, который закончился столкновениями между членами националистов организаций и правоохранительных органов, что повлекло задержания и ранения.

Как сообщает Думская, правоохранители задержали 16 человек, а двое полицейских были госпитализированы с травмами.

Уточняется, что нападение на участников ЛГБТ-марша осуществили активисты организации Традиции и порядок. Инцидент начался с оскорблений в адрес участников прайда, а затем перерос в драку. Конфликт пытались решить правоохранители, но безуспешно. Во время схватки кто-то применил слезоточивый газ.