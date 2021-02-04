В Киеве задержанный в полиции вылез в окно и выдвинул требование насчет канала Наш: чем все закончилось

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В Киеве в Шевченковском райуправлении полиции один из пяти задержанных во время акции протеста под телеканалом Наш вылез в окно, расположенное на четвертом этаже, и выдвинул требование.

Задержанный – Виктор Середюк – националист, он требовал закрыть телеканал Наш, а потом залез обратно в здание и рассказал об обещаниях руководства МВД, говорится в Telegram-канале Страна.

По его данным, под зданием райуправления полиции собрались несколько десятков националистов.

"…под Шевченковский райотдел подогнали кран. Но процесс эвакуации не начинают. Середюк продолжает стоять в окне…", – отмечается в материале.

Позже задержанный залез обратно в здание и заявил, что руководство МВД пообещало ему отстранит от выполнения обязанностей двух руководителей полиции, которые дали команду не пропускать активистов к зданию канала Наш.

Как в столичном райуправлении полиции задержанный требовал закрыть телеканал Наш – опубликовано видео