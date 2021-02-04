В Киеве произошли столкновения радикалов с силовиками у канала Наш

В Киеве произошла драка активистов с силовиками / rbc.ua

В четверг, 4 февраля, в Киеве в ходе митинга возле телеканала Наш произошли столкновения с силовиками.

Под телеканалом Наш начались столкновения националистов с полицией и Нацгвардией, сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Противостояние началось после того, как участники акции за закрытие телеканала попытались прорваться к зданию.

Отмечается, что представители патриотических организаций потребовали прекращения работы канала, аналогично с телеканалами Тараса Козака.

Они подчеркнули, что канал занимает антигосударственную, пророссийскую позицию.

/ rbc.ua

В самом телеканале считают подобные акции давлением на СМИ.

/ rbc.ua

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