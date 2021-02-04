В Киеве произошли столкновения радикалов с силовиками у канала Наш

Участники акции попытались прорваться к зданию телеканала.
В четверг, 4 февраля, в Киеве в ходе митинга возле телеканала Наш произошли столкновения с силовиками.
Под телеканалом Наш начались столкновения националистов с полицией и Нацгвардией, сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.
Противостояние началось после того, как участники акции за закрытие телеканала попытались прорваться к зданию.
Отмечается, что представители патриотических организаций потребовали прекращения работы канала, аналогично с телеканалами Тараса Козака.
Они подчеркнули, что канал занимает антигосударственную, пророссийскую позицию.
В самом телеканале считают подобные акции давлением на СМИ.
Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина:
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK.
- Санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий.
- В частности, речь идет об ООО Ариадна ТВ, ООО Новый Формат ТВ, ООО ТВ Выбор, ООО Общество Телерадиокомпания 112-ТВ, ООО Лидер ТВ, ООО Партнер ТВ, ООО Новости 24 часа, ООО Новые коммуникации.
- Каналы NewsOne, ZIK и 112 перестали транслироваться.
Автор: Алексей Тычина