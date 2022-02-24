Строим антипутинскую коалицию: Зеленский обсудил с западными странами действия против РФ

Глава Украинского государства подчеркнул, что мир должен помочь Украине остановить Путина.
Президент Украины Владимир Зеленский после вторжения России провел переговоры с западными лидерами.
Они обсудили военную агрессию РФ и создание коалиции против России. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
Глава Украинского государства подчеркнул, что мир должен остановить Путина.
"Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира! Строим антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, оборонная и финподдержка Украины! Закрытие воздушного пространства! Мир должен принудить Россию к миру", - заявил президент.
Владимир Зеленский заявил, что уже поговорил с:
- президентом США Джо Байденом,
- канцлером Германии Олафом Шольцем,
- польским лидером Анджеем Дудой,
- премьерминистром Британии Борисом Джонсоном,
- президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.
Кроме этого, Зеленский добавил, что Украину также поддержал эмир Катара.
Напомним, Россия после обращения главарей так называемых "ДНР" и "ЛНВ" атаковала Украину.
Верховная Рада проголосовала за введение на всей территории Украины военного положения. За соответствующее решение отдали голоса 300 нардепов.
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