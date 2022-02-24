Строим антипутинскую коалицию: Зеленский обсудил с западными странами действия против РФ

Зеленский обсудил с западными государствами действия против РФ / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский после вторжения России провел переговоры с западными лидерами.

Они обсудили военную агрессию РФ и создание коалиции против России. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

Глава Украинского государства подчеркнул, что мир должен остановить Путина.

"Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира! Строим антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, оборонная и финподдержка Украины! Закрытие воздушного пространства! Мир должен принудить Россию к миру", - заявил президент.

Владимир Зеленский заявил, что уже поговорил с:

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президентом США Джо Байденом,

канцлером Германии Олафом Шольцем,

польским лидером Анджеем Дудой,

премьерминистром Британии Борисом Джонсоном,

президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Кроме этого, Зеленский добавил, что Украину также поддержал эмир Катара.

Напомним, Россия после обращения главарей так называемых "ДНР" и "ЛНВ" атаковала Украину.

Верховная Рада проголосовала за введение на всей территории Украины военного положения. За соответствующее решение отдали голоса 300 нардепов.

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