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В Минобороны России признали обстрелы по Украине

24 февраля 2022, 08:13

В российском ведомстве отметили, что атакуют военную инфраструктуру.

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В Минобороны России признали обстрелы по Украине / Фото Reuters

В Министерстве обороны России признали, что ведут обстрелы по Украине, однако говорят, что якобы атакуют только военную инфраструктуру.

Об этом сообщает Российский"Интерфакс"со ссылкой на информацию российского военного ведомства.

"Высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация Вооруженных сил Украины", – отметили в Минобороны России.

При этом в российском ведомстве цинично заявили, что якобы не атакуют украинские города.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной операции против Украины. Такое решение он принял после обращения главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР". Путин призвал украинских военных сложить оружие.

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Ранее украинский военный журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источник в пограничной службе сообщил, что "Грады" бьют вдоль всей украинской границы, от Луганска до Житомира.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране введут военное положение из-за вторжения России. Глава государства призвал украинцев сохранять спокойствие и оставаться дома.

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