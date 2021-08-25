Студент-"археолог" и любитель шашлыков: выяснилось, кто и как облил Порошенко зеленкой

Полиция разбирается, действовал ли Илья Пустовгар сам, или по чьей-то указке.
Стали известны новые подробности нападения с зеленкой на бывшего президента Петра Порошенко с зелёнкой в центре Киева после Марша защитников.
Как рассказали источники в полиции, атаковал политика 21-летний житель города Козельца Черниговской области Илья Пустовгар, сообщает Telegram-канал Политика страны.
Отмечается, что задержанного изъяли баночку из-под жевательных пластинок, в которой он и пронес зеленку.
"Зачем парень это сделал - он не сознается, сейчас полиция пытается разобраться, действовал ли он сам по себе или все-таки по чьей-то указке. С этой целью изучают его контакты", - говорится в сообщении.
Пустовгар задержан полицией на 72 часа, ему готовят подозрение по ч.1 ст.296 УК Украины - хулиганство. Ему грозит наказание до 5 лет ограничения свободы.
Обратим внимание, что на странице Пустовгара в Facebook размещены фотографии в спортивном костюме, и с шашлыком. Также на странице задержанного указано, что он сейчас учится в Черниговском педуниверситете.
Кроме того, на фото с его страницы видно, что он интересуется археологией.
Атака с зеленкой на Порошенко
Напомним, бывшего президента Пера Порошенко облили зеленкой в центре Киева после Марша защитников во вторник, 24 августа.
Позже стало известно о том, что полиция задержала мужчину, который плеснул зеленкой в Петра Порошенко.
В Сети появилось видео, как его ведут правоохранители.