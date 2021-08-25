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Студент-"археолог" и любитель шашлыков: выяснилось, кто и как облил Порошенко зеленкой

25 августа 2021, 09:37

Полиция разбирается, действовал ли Илья Пустовгар сам, или по чьей-то указке.

Илья Пустовгар
Илья Пустовгар / Facebook И.Пустовгара

Стали известны новые подробности нападения с зеленкой на бывшего президента Петра Порошенко с зелёнкой в центре Киева после Марша защитников.

Как рассказали источники в полиции, атаковал политика 21-летний житель города Козельца Черниговской области Илья Пустовгар, сообщает Telegram-канал Политика страны.

Отмечается, что задержанного изъяли баночку из-под жевательных пластинок, в которой он и пронес зеленку.

"Зачем парень это сделал - он не сознается, сейчас полиция пытается разобраться, действовал ли он сам по себе или все-таки по чьей-то указке. С этой целью изучают его контакты", - говорится в сообщении.

Пустовгар задержан полицией на 72 часа, ему готовят подозрение по ч.1 ст.296 УК Украины - хулиганство. Ему грозит наказание до 5 лет ограничения свободы.

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Обратим внимание, что на странице Пустовгара в Facebook размещены фотографии в спортивном костюме, и с шашлыком. Также на странице задержанного указано, что он сейчас учится в Черниговском педуниверситете.

/ Facebook И.Пустовгара

Кроме того, на фото с его страницы видно, что он интересуется археологией.

/ Facebook И.Пустовгара

Атака с зеленкой на Порошенко

Напомним, бывшего президента Пера Порошенко облили зеленкой в центре Киева после Марша защитников во вторник, 24 августа.

Позже стало известно о том, что полиция задержала мужчину, который плеснул зеленкой в Петра Порошенко.

/ bbc.com

В Сети появилось видео, как его ведут правоохранители.

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