Суд отпустил Труханова под 30 миллионов гривен залога / УНИАН

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Его подозревают в присвоении земли в Одессе.

ВАКС принял решение отпустить Труханова под залог в 30 млн гривен. Соответствующее решение озвучила судья, трансляция заседания велась в Youtube.

Мэр Одессы проходит подозреваемым по делу незаконного завладения активами территориальной общины Одессы на 689 млн гривен и легализации незаконно полученных доходов. Кроме него подозрение объявили еще 15 лицам.

Напомним, прокуратура просила суд арестовать Труханова с залогом 120 млн гривен.

Национальное антикоррупционное бюро подозревает Труханова, бизнесмена Владимира Галантерника и бывшего прокурора Одесской области Олега Жученко в захвате земли в Одессе.

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Подозрения им подписала генпрокурор Ирина Венедиктова.

После сообщения о подозрении Труханов ушел в отпуск до 13 октября.

Труханов заявил, что бывший председатель Одесской обладминистрации и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили дал указание НАБУ открыть против него дело, а также сообщил, что у него нет 120 млн гривен залога, о котором просит суд прокуратура.