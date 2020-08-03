В бизнес-центре Леонардо рассказали, что происходит в захваченном террористом отделении банка

Террорист захватил отделение банка в Киеве

В здании столичного бизнес-центра Леонардо по улице Владимирской проведена полная эвакуация граждан.

Об этом сообщил агентству Интерфакс-Украина генеральный директор компании Quinn Properties Ukraine (входит в структуру владельца первой фазы БЦ Леонардо) Ростислав Левинзон.

"Бизнес-центр Леонардо полностью эвакуирован, оцеплен силами полиции, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Все гражданские из БЦ "Леонардо" полностью эвакуированы. О прилегающих зданиях ничего сказать не могу", - отметил он.

Quinn Group является владельцем первой фазы БЦ Леонардо, в котором размещено отделение банка Universal Bank, захваченного террористом.

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Ирландская инвестгруппа Quinn Group приобрела первую фазу БЦ Леонардо общей площадью 23 тыс. кв. м в 2008 году. Компания также владеет киевским универмагом Украина.

Владельцем второй фазы выступает Эста Холдинг, входящая в группу СКМ Рината Ахметова.

Напомним, 3 августа, в банк в здании бизнес-центра Леонардо на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке находится взрывчатка.

Он остался в банке вместе с заложницей - руководителем отделения.