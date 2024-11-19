Света не будет в течение всего дня: как будут действовать графики 20 ноября

Кратко:
- Графики отключения света 20 ноября будут действовать в течение всего дня
- Это связано с повреждением энергообъектов после атаки РФ
20 ноября во всех областях Украины будут применяться графики отключений электроэнергии. Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.
Отмечается, что из-за повреждения объектов энергетики в результате российского массированного ракетно-дронового удара 17 ноября, в среду, 20 ноября свет будут отключать с 6:00 до 22:00.
В Укрэнерго уточнили, что будет действовать одна очередь отключений
"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование", - говорится в сообщении.
Кроме того, энергетики призвали экономно потреблять электроэнергию.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, 19 ноября в нескольких западных областях Украины отменили графики отключений электроэнергии, которые были введены после массированной ракетной атаки. Такое решение принято по указанию "Укрэнерго".
Для полного восстановления энергосистемы после атаки России нужно от 3 до 4 дней. В то же время отключения электроэнергии могут продолжаться и на следующей неделе. Об этом сообщил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенков.
Экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков отметил, что сценарии зимних отключений зависят от двух факторов: суровости погодных условий и возможных новых атак российской стороны на украинскую энергосистему.
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Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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