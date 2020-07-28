Луцкий террорист Кривош раздал заложникам доллары: очевидцы рассказали подробности – СМИ

Заложники говорят, что не брали доллары у Кривоша, так как деньги были фальшивыми / Скриншот

Злоумышленник Максим Кривош, который 21 июля захватил в Луцке автобус с заложниками, а позже вынужден был сдаться, якобы раздал людям валюту в долларовом эквиваленте. Заложники утверждают, что деньги были ненастоящими.

Об этом говорится в сюжете местного телеканала Аверс от 27 июля.

Местные журналисты утверждают, что в сумках Кривоша были не только взрывчатка и петарды, но и "полные запакованные пачки иностранной валюты". Такую информацию рассказали им собственные источники.

Более того, как заявляют представители местного СМИ, Кривош перед тем как сдаться вдруг решил раздать доллары заложникам. Сами заложники якобы не хотели об этом говорить и признались лишь после того, как об этом узнала пресса.Читайте такжеВ СБУ рассказали, что ждет Кривоша за захват заложников в Луцке

"Чуть ли не хвалят Максима Кривоша его заложники. Говорят, что людей не обижал и даже давал бабушке успокоительное. Похоже, такая симпатия к террористу неспроста: как нам стало известно, перед тем, как сдаться, Максим Кривош извинился перед людьми и раздал заложникам доллары. О том, что террорист раздавал валюту – знают все, но пока об этом не узнали журналисты, заложники держали рот на замке", - говорится в сюжете.

Впрочем, журналисты подчеркивают, что заложники не признаются в том, брали ли они деньги – согласно заявлениям людей, деньги они брать отказывались.Читайте такжеЖена террориста Максима Кривоша выехала в Луцк

"На прямой вопрос раздавал ли доллары, говорят да, но все в один голос утверждают – деньги фальшивые и их отказывались брать", - подчеркивается в выпуске новостей.

Напомним, 21 июля в Луцке злоумышленник Максим Кривош захватил автобус с 20 заложниками.

Он выдвигал ряд требований, среди которых – видеообращение украинского политического истеблишмента, где они должны были признать себя террористами в законе.

Также он просил президента Зеленского записать видео с призывом посмотреть фильм Земляне. Глава государства выполнил его просьбу.

Позже преступник сдался, после чего был задержан представителями силовых структур.