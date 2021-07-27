"Торговала" дипломами за $1,5 тыс.: в Киеве на взятках погорела советница ректора

Стоимость "услуг" советницы ректора ВНЗ стартовала от 1,5 тыс. долларов. / ssu.gov.ua

В Киеве задержали советницу ректора одного из частных высших учебных заведений, которая за взятки "гарантировала" получение дипломов об окончании ВУЗа без фактического обучения и сдачи экзаменов.

За "услуги" женщина брала от 1,5 тыс. долларов. Ее задержали во время получения очередной части неправомерной выгоды, сообщили в Службе безопасности Украины.

"По данным следствия, чиновница наладила коррупционный механизм получения денег от соискателей высшего образования. За взятки она обещала ранее отчисленным студентам содействие в восстановлении в вузе и получении выпускных дипломов вне установленных требований учебной программы", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов передачи взяток.

СБУ разоблачила советницу ректора столичного вуза на "торговле" дипломами / ssu.gov.ua

Задержанной сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, пгричастных к организации противоправной деятельности.

Как сообщал Главред, в Черновицкой области отец выпускника одного из учебных заведений облил фекалиями преподавательницу, которую обвинил в вымогательстве взятки. Инцидент произошел после празднования по случаю вручения дипломов.