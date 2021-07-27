"Торговала" дипломами за $1,5 тыс.: в Киеве на взятках погорела советница ректора

Чиновница обещала ранее отчисленным студентам содействие в восстановлении в вузе и получении выпускных дипломов без обучения и сдачи экзаменов.
В Киеве задержали советницу ректора одного из частных высших учебных заведений, которая за взятки "гарантировала" получение дипломов об окончании ВУЗа без фактического обучения и сдачи экзаменов.
За "услуги" женщина брала от 1,5 тыс. долларов. Ее задержали во время получения очередной части неправомерной выгоды, сообщили в Службе безопасности Украины.
"По данным следствия, чиновница наладила коррупционный механизм получения денег от соискателей высшего образования. За взятки она обещала ранее отчисленным студентам содействие в восстановлении в вузе и получении выпускных дипломов вне установленных требований учебной программы", - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов передачи взяток.
Задержанной сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, пгричастных к организации противоправной деятельности.
Как сообщал Главред, в Черновицкой области отец выпускника одного из учебных заведений облил фекалиями преподавательницу, которую обвинил в вымогательстве взятки. Инцидент произошел после празднования по случаю вручения дипломов.