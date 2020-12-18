Тотальная ядерная угроза из Крыма: в Минобороны раскрыли планы России

Россия готовится к размещению ядерного оружия в Крыму - Таран / Фото: пресс-служба Минобороны

В распоряжение Министерства обороны Украины попала информация, согласно которой Россия готовится к размещению ядерного оружия на территории аннексированного Крыма. Такие действия россиян несут угрозу Европе и всему цивилизованному миру.

Такое заявление сделал министр обороны Андрей Таран, ссылаясь на сведения, которые попали в распоряжение украинского военного ведомства.

"Подготовка Россией к размещению ядерного оружия в Крыму представляет серьезную опасность для всей Европы и цивилизованного мира. Попытка Российской Федерации установить доминирование в Черноморском бассейне является большой угрозой экономике Украины, Турции и других европейских стран", - цитирует Тарана пресс-служба ведомства.

Кроме того, препятствованием россиянами свободному прохождению суден в Керченском проливе в территориальных водах Черного моря уже обеспокоена Румыния.Читайте такжеКапитан ВМС Украины рассказал о ядерном оружии в Крыму

"Попытки России подавлять коммуникации средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют навигации воздушных судов и судоходства в акватории Черного моря. Эту озабоченность также разделяют другие страны региона, в частности, Румыния", - подчеркнул министр.

Ядерное оружие России