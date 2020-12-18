Тотальная ядерная угроза из Крыма: в Минобороны раскрыли планы России

Доминирование России в Черноморском бассейне несет колоссальную угрозу для Украины и Турции, сказал Андрей Таран.
В распоряжение Министерства обороны Украины попала информация, согласно которой Россия готовится к размещению ядерного оружия на территории аннексированного Крыма. Такие действия россиян несут угрозу Европе и всему цивилизованному миру.
Такое заявление сделал министр обороны Андрей Таран, ссылаясь на сведения, которые попали в распоряжение украинского военного ведомства.
"Подготовка Россией к размещению ядерного оружия в Крыму представляет серьезную опасность для всей Европы и цивилизованного мира. Попытка Российской Федерации установить доминирование в Черноморском бассейне является большой угрозой экономике Украины, Турции и других европейских стран", - цитирует Тарана пресс-служба ведомства.
Кроме того, препятствованием россиянами свободному прохождению суден в Керченском проливе в территориальных водах Черного моря уже обеспокоена Румыния.Читайте такжеКапитан ВМС Украины рассказал о ядерном оружии в Крыму
"Попытки России подавлять коммуникации средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют навигации воздушных судов и судоходства в акватории Черного моря. Эту озабоченность также разделяют другие страны региона, в частности, Румыния", - подчеркнул министр.
Ядерное оружие России
- Эксперт по морскому праву Бондан Устименко заявлял, что россияне уже разместили на территории оккупированной автономной республики Крым ракеты с ядерными боеголовками и самолеты, которые должны их перевозить. Действия россиян привели к тому, что вся восточная часть Североатлантического альянса оказалась под угрозой.
- В ноябре заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос рассказал, что Россия после аннексии Крыма может размещать свои ядерные арсеналы в селах Краснокаменка и Балаклава – объектах, предназначенных для таких целей еще со времен СССР. Если там появится ядерное оружие, РФ из Крыма может угрожать даже Великобритании.