Русское ядерное оружие в Крыму: эксперт "слил" в Сеть секретные данные

Ядерная ракета, запуск / Reuters

Командование российской армии провело размещение во временно аннексированном полуострове Крым ракет с ядерными боеголовками, а также самолетов - для их перевозки.

Соответствующее мнение в комментарии Обозревателю высказал эксперт по морскому праву Богдан Устименко. По его данным, ракеты находятся на учете 12-го Главного управления Министерства обороны РФ (12 ГУ) в районе военной части 6915 в селе Краснокаменка - близ города Феодосия.

"Официально эта часть сейчас принадлежит Федеральной службе войск национальной гвардии РФ. Также является установленным разведками фактом, что на территории полуострова перманентно находятся системы вооружений, в том числе самолеты, способные нести ядерное оружие", — рассказал Устименко.

По мнению эксперты, благодаря ракетам, размещенным под Феодосией угрозой вероятного ядерного удара со стороны РФ оказались не только Украина, но и вся восточная часть блока НАТО, а также штаб-квартира Шестого флота США в Италии.

Напомним, ранее бывшая "прокурор няш-мяш" Наталья Поклонская устроила в Сети истерику - после заявления президента Владимира Зеленского о Дне сопротивления Крыма российской оккупации. При этом она назвала "национальную идею Украины" - "маниакальной" и напомнила о своих украинских корнях.