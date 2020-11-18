Трагедия на Кировоградщине: найдены мертвыми двое детей и взрослых

В Кировоградской области сегодня был пожар, спасатели обнаружили тела.
В среду днем, 18 ноября, в селе Варваровка Долинского района Кировоградской области произошел пожар в жилом доме, найдены тела двух маленьких детей и двоих взрослых.
Спасатели узнали о пожаре в 13:25, а ликвидировали возгорание в 14:52, говорится на сайте Управления ГСЧС Украины в Кировоградской области.
В ведомстве добавили, что огонь охватил площадь 30 квадратных метров.
"В ходе тушения пожара веранды и вещей домашнего обихода обнаружены тела четырех человек, из них двое детей (2016 и 2018 г.р.)…", – говорится в сообщении.
- Справка. Село Варваровка находится достаточно далеко от крупных городов. По данным, полученным после переписи населения, проведенной в 2001 году, население села составляло 959 человек, пишет Wikipedia.
- В энциклопедии отмечается, что населенный пункт занимает площадь 8 тысяч 175 километров квадратных.
Автор: Екатерина Присяжнюк