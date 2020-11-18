Трагедия на Кировоградщине: найдены мертвыми двое детей и взрослых

На Кировоградщине в доме произошел пожар, найдены мертвыми дети и взрослые / kr.dsns.gov.ua

В среду днем, 18 ноября, в селе Варваровка Долинского района Кировоградской области произошел пожар в жилом доме, найдены тела двух маленьких детей и двоих взрослых.

Спасатели узнали о пожаре в 13:25, а ликвидировали возгорание в 14:52, говорится на сайте Управления ГСЧС Украины в Кировоградской области.

В ведомстве добавили, что огонь охватил площадь 30 квадратных метров.

"В ходе тушения пожара веранды и вещей домашнего обихода обнаружены тела четырех человек, из них двое детей (2016 и 2018 г.р.)…", – говорится в сообщении.

На Кировоградщине в доме произошел пожар, найдены мертвыми дети и взрослые / kr.dsns.gov.ua