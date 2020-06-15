Газпром демонтирует трубы, используемые для перекачки газа в Украину

Газпром демонтирует трубы, по которым газ поставляется в Украину / Vestifinance

Российская газовая компания Газпром начала демонтаж труб на территории РФ, по которым ранее осуществлялись поставки газа в Украину.

"Вот это, что Газпром начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется до границы с Украиной — это проблема", — заявил глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон, сообщает OilPoint.

Уточняется, что действия Кремля вызывают негативный прогноз - россияне решили исключить даже теоретическую возможность "транзита газа Украиной в будущем".

По словам главы Оператора ГТС, мощности станут меньшими, но украинцы будут в состоянии выполнять транзит в 20-30 миллиардов кубометров. Использоваться при этом будут трубы, по которым будут осуществляться и внутренние транспортировки.

Читайте такжеЛукашенко отправил в тюрьму 16 топ-менеджеров ГазпромаМакогон подчеркнул, что украинская компания направила отечественные инвестиции на объекты, которые будут использоваться и без транзита от россиян. Раздробить по российскому сценарию ГТС на части, полагает он, будет плохой инициативой - такой сценарий развития событий противоречит логике газового рынка Евросоюза.

Оператор ГТС, если Газпром не продлит контракт, основное свое внимание будет уделять поставкам газа для своих потребителей.

Сейчас объем транзита газа за январь-май через отечественную ГТС по контракту с Газпромом — 20 млрд кубометров, что меньше аналогичного периода прошлого года на 46%.

Напомним, в конце марта Польша одержала победу над Газпромом в Стокгольмском арбитраже. Теперь россияне вынуждены будут заплатить полякам 1,5 миллиарда долларов компенсации за поставки голубого топлива по завышенной цене.

Ранее сообщалось, что Газпром может потерпеть убытки на сумму более 1,5 триллиона рублей из-за возможного срыва длительного и дорогостоящего газового контракта с Китаем.