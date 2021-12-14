Третья доза вакцины от COVID-19 в Украине: в Минздраве рассказали, кому рекомендуют еще один укол

Вакцинация третьей дозой от коронавируса в Украине будет проводиться тем же препаратом, которым прививали человека ранее - Минздрав / УНИАН

Третью дозу вакцины против COVID-19 через 28-90 дней после второго укола могут получить люди с ВИЧ-инфекцией, некоторыми формами онкологических заболеваний, после трансплантации органов, проходящие иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию, а также лица с другими видами состояний иммунного дефицита. Дополнительная вакцинация будет проводиться вне зависимости от того, какой вакциной была сделана прививка. Вакцинировать будут тем же препаратом, которым прививали человека ранее. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, такие рекомендации были утверждены приказом ведомства от 13 декабря. В министерстве утверждают, что третья доза необходима для безопасности тех лиц, чья иммунная система не выработала эффективную защиту в результате двух доз препарата.

Кто может вакцинироваться третьей дозой

Лица с первичными или приобретенными иммунодефицитами (люди с острыми и хроническими лейкозами, клинически агрессивными лимфомами, гематологическими злокачественными опухолями)

Люди с иммуносупрессией, вызванной ВИЧ-инфекцией и т.д

Лица, которые были на иммуносупрессивной или иммуномодулирующей терапии во время вакцинации – в частности те, кто получал химиотерапию или иммуносупрессивную терапию после трансплантации органов

Лица с хроническими иммунопосредованными воспалительными заболеваниями, которые до прививки получали иммуносупрессивную терапию. К примеру, кортикостероиды и некоторые иммуномодулирующие препараты.

Люди, которые получали высокие дозы стероидов по какой-либо причине за месяц до вакцинации.

В ведомстве указывают, что полный список состояний и показаний для того, чтобы получить дополнительную дозу вакцины против коронавируса, можно найти по следующей ссылке.

Как получить третью дозу вакцины от коронавируса

Человеку, который подпадает под критерии, которые указаны Минздравом, следует обратиться к своему семейному, либо же профильному врачу, чтобы получить направление на вакцинацию дополнительной дозой. Доктор в произвольной форме может выписать направление для получения новой дозы препарата по медицинским показаниям.Читайте такжеТретья доза прививки в январе и новая вспышка COVID-19: Украина продолжает борьбу с вирусом

Реклама

Далее следует записаться в ближайший пункт или же центр вакцинации, с собой на прививку нужно будет взять направление от доктора. Адреса и контакты пунктов можно посмотреть на сайте vaccination.covid19.gov.ua/list или позвонив по телефону 0 800 60 20 19.

Врач вакцинальной бригады должен внести в электронную базу данные о получении человеком дополнительной дозы.

Документ о вакцинации после инъекции третьей дозы продлеваться не будет. Срок действия – 365 дней с момента введения второй дозы.

Интервал между вакцинацией

Дополнительную дозу прививки от коронавируса можно будет получить, по меньшей мере, через 28 дней после укола второй дозой (или первой дозой для вакцины Janssen). Оптимальный срок инъекции – в период до 3 месяцев после второй дозы.

Каким препаратом будет проводиться вакцинация

Дополнительная доза вакцинации для лиц с тяжелыми заболеваниями рекомендуется вне зависимости от того, вакцина какого производителя использовалась для инъекции двух доз.

Третья доза будет той же вакциной, которой прививали человека два предыдущих раза. Если соответствующего препарата не будет, возможна комбинация согласно утвержденным в Украине схемам.Читайте такжеВ Украине будут вводить третью дозу COVID-вакцины: Ляшко сегодня подпишет приказ

Если человек получил две дозы вакцины по смешанным схемам, третью дозу будут колоть той вакциной, которая использовалась для второй прививки.

Вакцинация против коронавируса в Украине

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в понедельник, 13 декабря, заявил о том, что в Украине сделали уже более 12 миллионов прививок от COVID-19. В стране вакцинировали около 40% взрослого населения и выполнили предписание ВОЗ по прививкам на 2021 год.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий утверждал, что в Украине не планируют запускать массовую обязательную вакцинацию от коронавируса.

Минздрав расширил список профессий, работникам которых обязательно нужно вакцинироваться. Это сотрудники учреждений сферы управления центральных органов исполнительной власти, центров социальных услуг, а также работники предприятий критической инфраструктуры. Решение вступило в силу 9 декабря.