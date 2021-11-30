Обязательная вакцинация от COVID-19: в Раде уточнили требование по прививкам для украинцев

В Украине обязательной массовой вакцинации не будет - Радуцкий / УНИАН

Власти запустили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных профессий. Однако государство не планирует вводить общее требование по прививкам для всего взрослого населения Украины. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"Есть обязательная вакцинация для определенных профессий, но общегосударственную обязательную вакцинацию мы не рассматриваем, таких перспектив нет", - цитирует парламентария РБК-Украина.

Впрочем, в Министерстве здравоохранения планируют сделать обязательными прививки для местных властей, коммунальных предприятий и сотрудников медицинских учреждений.

"Для того, чтобы обеспечить выполнение важнейших государственных функций в условиях пандемии необходимо обеспечить максимальные уровни вакцинации от COVID-19 среди работников объектов критической инфраструктуры", - подчеркнули в ведомстве.

Вакцинация против коронавируса в Украине

Кабинет министров 22 сентября одобрил запуск обязательной вакцинации от коронавируса в Украине. После этого решения прививку должны были сделать работники учебных заведений, центральных органов власти и их территориальных подразделений, а также сотрудники местных государственных администраций.

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С 8 ноября работодатели получили право отстранять лиц, которые не сделали прививку против COVID-19.Читайте такжеОбязательная вакцинация от COVID-19: кого могут отстранить от работы с 9 декабря

В Министерстве образования заявили о 2,8 тысячах отстраненных от учебного процесса учителях, которые не вакцинировались от коронавируса.

На втором этапе Минздрав расширил список профессий, работникам которых в обязательном порядке следует сделать прививку от коронавируса. Речь идет о вакцинации для сотрудников сферы управления центральных органов исполнительной власти, центров социальных услуг и лиц, труд которых задействован на предприятиях критической инфраструктуры. Решение вступает в силу с 9 декабря.

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