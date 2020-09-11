Трибунал за дефицит воды: в Крыму обвинили Украину в терроризме

Аксенов заговорил о трибунале / УНИАН

Пророссийский глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил о необходимости возбуждения уголовного дела в отношении украинских организаторов водной блокады полуострова, поскольку это акт "государственного терроризма".

"Перекрыв Северо-Крымский канал, по которому более двух миллионов жителей полуострова получали свыше 80% пресной воды, Киев совершил преступление. Это можно расценивать как экоцид, как государственный терроризм и попытку создать в регионе масштабную гуманитарную катастрофу. И уж точно, как грубейшее нарушение основополагающих прав человека. Считаю, что в России против организаторов водной блокады должны быть возбуждены уголовные дела. А там и до международного трибунала дело дойдет", — возмутился Аксенов на своей странице ВКонтакте.

По словам крымского чиновника, МИД РФ дал объективную оценку водной блокаде Крыма

"Это попытка Киева наказать крымчан за свободный выбор и нарушение украинской властью международных правозащитных документов, участником которых является эта страна", — резюмировал Аксенов.