Трибунал за дефицит воды: в Крыму обвинили Украину в терроризме

Нанятые Россией чиновники требуют наказать украинскую власть.
Пророссийский глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил о необходимости возбуждения уголовного дела в отношении украинских организаторов водной блокады полуострова, поскольку это акт "государственного терроризма".
"Перекрыв Северо-Крымский канал, по которому более двух миллионов жителей полуострова получали свыше 80% пресной воды, Киев совершил преступление. Это можно расценивать как экоцид, как государственный терроризм и попытку создать в регионе масштабную гуманитарную катастрофу. И уж точно, как грубейшее нарушение основополагающих прав человека. Считаю, что в России против организаторов водной блокады должны быть возбуждены уголовные дела. А там и до международного трибунала дело дойдет", — возмутился Аксенов на своей странице ВКонтакте.
По словам крымского чиновника, МИД РФ дал объективную оценку водной блокаде Крыма
"Это попытка Киева наказать крымчан за свободный выбор и нарушение украинской властью международных правозащитных документов, участником которых является эта страна", — резюмировал Аксенов.
Бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил о том, что Москва готова заплатить за воду на полуостров. По его словам, Россия готова дать взятку в размере 1-2 миллиардов долларов чиновникам для обеспечения подачи воды в Крым.
Первый президент Украины, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что не исключает возобновления подачи пресной воды на территорию временно оккупированного Россией Крыма. По словам политика, такая возможность должна быть предусмотрена только для рядовых жителей полуострова в случае катастрофической потребности.