"Трудная, но важная и нужная победа": Зеленский обратился к Усику после победного боя-реванша

Владимир Зеленский и Александр Усик / коллаж УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинского боксера Александра Усика с победой над британцем Энтони Джошуа ‒ в матче за четыре пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO. Свое приветствие украинский лидер написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Трудная, но столь важная и нужная победа Александра Усика! Защита титула чемпиона мира — символ того, что все, кто казацкого рода, своего не отдадут, будут биться за это и обязательно победят", — уверен Зеленский.

Результаты боя Усик - Джошуа

Усик во второй раз победил Джошуа по очкам и посвятил победу Украине.

Судьи зафиксировали триумф украинца раздельным решением судей (SD 12):

Виктор Фесечко (Украина): 116–112

Гленн Фельдман (США): 113–115

Стив Грей (Великобритания): 115–113

Другие новости: