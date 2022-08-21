"Трудная, но важная и нужная победа": Зеленский обратился к Усику после победного боя-реванша

Украинский лидер Владимир Зеленский лично через Сеть поблагодарил боксера Александра Усика за его сверхтяжелую победу над британцем Энтони Джошуа.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинского боксера Александра Усика с победой над британцем Энтони Джошуа ‒ в матче за четыре пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO. Свое приветствие украинский лидер написал на своей странице в соцсети Facebook.
"Трудная, но столь важная и нужная победа Александра Усика! Защита титула чемпиона мира — символ того, что все, кто казацкого рода, своего не отдадут, будут биться за это и обязательно победят", — уверен Зеленский.
Результаты боя Усик - Джошуа
Усик во второй раз победил Джошуа по очкам и посвятил победу Украине.
Судьи зафиксировали триумф украинца раздельным решением судей (SD 12):
- Виктор Фесечко (Украина): 116–112
- Гленн Фельдман (США): 113–115
- Стив Грей (Великобритания): 115–113
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Автор: Егор Бунин