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"Трудная, но важная и нужная победа": Зеленский обратился к Усику после победного боя-реванша

21 августа 2022, 09:01

Украинский лидер Владимир Зеленский лично через Сеть поблагодарил боксера Александра Усика за его сверхтяжелую победу над британцем Энтони Джошуа.

Зеленский, Усик
Владимир Зеленский и Александр Усик / коллаж УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинского боксера Александра Усика с победой над британцем Энтони Джошуа ‒ в матче за четыре пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO. Свое приветствие украинский лидер написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Трудная, но столь важная и нужная победа Александра Усика! Защита титула чемпиона мира — символ того, что все, кто казацкого рода, своего не отдадут, будут биться за это и обязательно победят", — уверен Зеленский.

Результаты боя Усик - Джошуа

Усик во второй раз победил Джошуа по очкам и посвятил победу Украине.

Судьи зафиксировали триумф украинца раздельным решением судей (SD 12):

  • Виктор Фесечко (Украина): 116–112
  • Гленн Фельдман (США): 113–115
  • Стив Грей (Великобритания): 115–113

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Автор: Егор Бунин
Александр Усик Владимир Зеленский Энтони Джошуа
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