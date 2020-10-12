"Тупой ботинок порет хрень": "слуги народа" сцепились из-за вакцины РФ от COVID-19

На Елизавету Богуцкую подают в суд / УНИАН

Народные депутаты от Слуги народа Александр Качура и Елизавета Богуцкая поспорили на тему вероятной закупки Украиной российской вакцины от коронавируса.

Богуцкая в своем Facebook подчеркнула, что Качура решил вакцинироваться российским изобретением вслед за моральным наставником - Виктором Медведчуком.

"Это ж надо вообще быть тупым ботинком, чтоб на украинцах тестировать российский медицинский полуфабрикат!", - написала Богуцкая.

Она подчеркнула, что у нее "сформировалось устойчивое брезгливое отношение к некоторым депутатам нашей фракции. Особенно к выскочкам с эффектом Даннинга-Крюгера".

"Самое интересное, что они порят всякую хрень в открытом эфире, а критиковать их они же просят в закрытых фракционных чатах, чтобы не выносить сор из избы: "Давайте поклянемся дружить и никогда не предавать друг друга!"

Недавно в чате Саша Качура написал, чтоб я ему не завидовала. Уверен, что зависть меня ночами мучает. А я и не спорю. Бессмысленно. Боже, Боже, Боже... Если Сашу не остановить - еще и президентом Порошенко станет..." - добавила Богуцкая.

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В свою очередь Качура заявил о том, что подает в суд на Богуцкую.

Об этом Качура он написал на своей странице в Facebook.

"Посмотрите на фото. Как думаете, это адекватный человек? Когда страна ежедневно преодолевает антирекорд больных COVID-19, Елизавета Богуцкая смеется над всеми и плюет на жизнь и здоровье окружающих. Вчера Елизавета написала оскорбительный пост в отношении меня. Подаю иск в суд!", - говорится в сообщении.

В ответ Богуцкая заявила, что готова явиться в суд.

"Просто приду в суд и как минимум послушаю, какие конкретно слова, прочитанные на моей страничке, оскорбили заявителя. И почему другие, написанные несколькими строчками ниже, не вызвали у него никаких эмоций? Мне и самой интересно", - отметила Богуцкая.

Она уточнила, что встречный иск подавать не будет.

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Ранее Александр Качура заявил, что решение о закупке вакцины должно приниматься независимо от того, кто будет производителем - Индия, Китай, США либо Россия.

Качура напомнил, что Украина покупает достаточно других товаров у России.