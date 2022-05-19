Тяжелое оружие Запада для ударов по армии России: танки из Польши уже у ВСУ в Харьковской области

Польские танки уже на балансе армии Украины на Харьковщине / Скриншот t.me/military_az

Армия Украины продолжает получать тяжелое вооружение от западного мира для борьбы с российскими оккупационными войсками. Танки, которые ранее прибыли из Польши, уже переданы украинским военным подразделениям в Харьковскую область. Боевые машины оборудованы элементами боевой защиты 4С20 комплекса "Контакт-1".

Как сообщает Telegram-канал Azerbaijani armed forces 24/7, танки Т-72М1 и Т-72М1R уже прибыли в Харьковскую область. Танки выглядят подготовленными к бою.

"Польские танки переданные ВСУ выглядят весьма прилично в плане состояния. Т-72М1 и Т-72М1R с уже установленными элементами динамической защиты 4С20 комплекса "Контакт-1", которые были переданы чешской компанией STV Group. Видео снято в Харьковской области вчера", - подчеркивается в сообщении.

Польша передала Украине 200 танков для ВСУ

В начале мая Defence Express информировал, что Польша передала армии Украины более 200 танков, возможности которых такие же, как и у современных Т-72АМТ украинской модификации.

Как уточняли журналисты, ВСУ получили на баланс модернизированные М1R. После обновления танк получил новый тепловизионный прицел, а также приборы ночного видения, цифровую систему связи с новой системой для запуска двигателя.

Читайте такжеАрмия России от Херсона до Харькова постепенно стала переходить в оборону – АрестовичТакже указывалось, что в Польше проводить обновление Т-72M1R стали только недавно. Следовательно, часть переданных танков относится к версии Т-72М1. Она лучше базовых Т-72. В М1 устанавливается прицел с лазерным дальномером ТПД-К1 и усиленной верхней лобовой деталью.

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ВСУ освобождают Харьковскую область от армии России

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 5 мая заявил о начале проведения украинскими войсками контрнаступательных действий на Харьковском и Изюмском направлениях.

ВСУ освободили ряд населенных пунктов на севере Харьковщины. Удалось выбить захватчиков и из оккупированных Циркунов, откуда они обстреливали Харьков.

Бойцы 227-го батальона 127-й бригады Территориальной обороны вышли на участок границы Украины с Россией в Харьковской области. Военные 15 мая опубликовали соответствующее видео.

Эксперты американского Института исследований войны (ISW) полагают, что войска РФ, скорее всего, попытаются удержать линию к западу от города Волчанск в Харьковской области с целью защиты линии связи от Белгорода до Изюма. В данном направлении продвигаться они уже не могут из-за неудач в наступлении в сторону Изюма. Специалисты прогнозируют, что захватчики могут окончательно покинуть свои позиции на Харьковщине, а в ближайшее время возможно начало контрнаступления сил обороны Украины в районе Изюма.

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