Тяжелый шок: в Минздраве объяснили, кому категорически запрещена COVID-вакцинация

В Минздраве рассказали о противопоказаниях к вакцинации / Reuters

В Министерстве здравоохранения Украины обнародовали разъяснения по применению перечня медицинских противопоказаний и предостережений относительно вакцинации против COVID-19.

Противопоказания к вакцинации может устанавливать семейный или лечащий врач и дать соответствующее заключение о временном или постоянном противопоказании, говорится в сообщении Минздрава в Facebook.

"При необходимости врач может направить пациента к профильному специалисту, по заключению которого окончательно принимает решение, осуществлять ли вакцинацию сразу или отсрочить ее до определенного времени", - говорится в сообщении.

При этом, если у пациента есть противопоказания к прививке одной из вакцин против COVID-19, по возможности он должен вакцинироваться другими типами вакцин.

"Единственным абсолютным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является тяжелая аллергическая реакция (анафилактический шок) на первую дозу этой вакцины. В этом случае пациенту рекомендуют прививаться от COVID-19 другой вакциной при условии ее наличия", - говорится в сообщении. Реклама

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В Минздраве отметили, что временными противопоказаниями являются:

острые заболевания с температурой выше 38°C (вакцинацию можно отложить на срок до 2 недель от начала заболевания);

лечение моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой (вакцинация может быть проведена через 90 дней после окончания терапии);

введение вакцин против других инфекционных болезней (вакцинация от COVID-19 может быть проведена через 14 дней после введения вакцины против других инфекционных болезней, за исключением инактивированной вакцины против гриппа, которую можно вводить безотносительно времени получения антиковидной вакцины);

проба с туберкулином или анализ крови на туберкулез (IGRA) (вакцинация должна быть отложена до завершения оценки пробы/IGRA).

"COVID-19 в анамнезе. Вакцинация может быть отсрочена на 3 месяца от времени протекания COVID-19 или осуществлена раньше, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19", - говорится в сообщении.

В то же время беременность и грудное вскармливание не являются противопоказаниями к вакцинации.

Коронавирус в Украине

Напомним, за минувшие сутки, 28 октября, в Украине выявили 26 тысяч 870 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствует суточная статистика, опубликованная пресс-службой министерства здравоохранения.

Отметим, что цифра в почти 27 тысяч новых случаев коронавируса является наибольшим числом за все время эпидемии.

Вместе с тем от коронавируса выздоровели 9 784 человека, 648 умерло.