У Кернеса рассказали о состоянии здоровья мэра Харькова

Кернес должен был появиться в эфире программы Право на владу на 1+1, однако немецкие врачи не позволили ему это сделать.
Харьковский городской голова Геннадий Кернес, который находится на лечении в немецкой клинике Шарите, идет на поправку. Жизни политика ничего не угрожает – он ожидает выздоровления.
Об этом заявил заместитель мэра Харькова Игорь Терехов в прямом эфире программы Право на владу на телеканале 1+1.
В частности, он показал справку из Шарите, в которой говорится, что состояние здоровья Кернеса улучшилось.
"Господин Кернес находится у нас на лечении, ежедневно делает успехи, и мы ожидаем его полного выздоровления", - озвучил Терехов текст вывода немецких врачей.
"По мнению врачей, ни жизнедеятельности Геннадия Адольфовича, ни его работоспособности ничего не угрожает", - подчеркнул он.Читайте такжеКернес прилетел в Шарите: стало известно о состоянии здоровья мэра Харькова
Ведущая программы Право на владу Наталья Мосейчук также добавила, что в студии рассчитывали на включение Геннадия Кернеса по видеосвязи, однако харьковский градоначальник не получил на это разрешения от врачей.
Геннадий Кернес новости
- В прессе 14 сентября появилась информация о том, что у Геннадия Кернеса выявили коронавирус.
- Позже в Харьковском городском совете подтвердили, что Кернес действительно находится в больнице. У мэра диагностировали двустороннюю пневмонию, спровоцированную коронавирусом.
- 17 сентября Кернеса привезли в медицинскую клинику Шарите для дальнейшего прохождения лечения.
- Сыновья Кернеса опровергли информацию о том, что харьковский мэр якобы перенес инсульт и был в коме. Они заявили, что здоровью политика ничего не угрожает.