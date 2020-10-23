У Кернеса рассказали о состоянии здоровья мэра Харькова

Кернес успешно проходит лечение в клинике Шарите - Терехов / УНИАН

Харьковский городской голова Геннадий Кернес, который находится на лечении в немецкой клинике Шарите, идет на поправку. Жизни политика ничего не угрожает – он ожидает выздоровления.

Об этом заявил заместитель мэра Харькова Игорь Терехов в прямом эфире программы Право на владу на телеканале 1+1.

В частности, он показал справку из Шарите, в которой говорится, что состояние здоровья Кернеса улучшилось.

"Господин Кернес находится у нас на лечении, ежедневно делает успехи, и мы ожидаем его полного выздоровления", - озвучил Терехов текст вывода немецких врачей.

"По мнению врачей, ни жизнедеятельности Геннадия Адольфовича, ни его работоспособности ничего не угрожает", - подчеркнул он.Читайте такжеКернес прилетел в Шарите: стало известно о состоянии здоровья мэра Харькова

Ведущая программы Право на владу Наталья Мосейчук также добавила, что в студии рассчитывали на включение Геннадия Кернеса по видеосвязи, однако харьковский градоначальник не получил на это разрешения от врачей.

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