УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

У Кравчука рассказали, что взбесило РФ на переговорах в ТКГ

28 января 2021, 08:54

РФ пытается сместить акценты на переговорах по Донбассу, подчеркнул Сергей Гармаш.

Козак
Дмитрий Козак / УНИАН

Представитель Украины в рабочей группе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш прокомментировал участие в заседании ТКГ заместителя главы АП президента РФ Дмитрия Козака.

В интервью Апострофу он обратил внимание на то, что это совпало с обострением ситуации на фронте.

"Я думаю, что Россия, не получив нужного ей эффекта в ходе переговоров, начинает активизацию боевых действий на фронте, поскольку это ее единственная возможность действенного давления на Украину", - уверен украинский переговорщик.

Он подчеркнул, что случившееся на переговорах показывает нервозность российской стороны.

"Россия старается как можно скорее навязать нам прямой диалог со своими марионетками с "ДНР" и "ЛНР" для того, чтобы снять с себя ответственность за агрессию на востоке Украины. Тот же звонок Путина Байдену и тональность их разговора, когда один называет это агрессией, а другой внутренним украинским конфликтом, показывает нервозность в Кремле в целом в отношении Украины и в отношении Донбасса", - отметил собеседник.

По его словам, в ходе заседания ТКГ Козак говорил о том, что "нормандская четверка", которая должна заседать на уровне внешнеполитических советников, разрабатывает рекомендации о последовательности действий по выполнению Минских соглашений (что обяжет РФ к конкретным действиям).

"Козак просто хотел сместить акценты. Он пытался заявить, что это будут рекомендации, а не руководства для действий ТКГ. Он сказал, что "нормандская четверка" не имеет права вмешиваться во внутренние дела Украины. Это смешно, честно говоря, учитывая, что Минские соглашения были подготовлены как раз "нормандской четверкой", и на их выполнении Россия настаивает. В ее интерпретации. Поэтому можно делать вывод о том, что это комплекс факторов, который показывает, что Россия сейчас чувствует себя в вопросе Донбасса, не очень уверенно. Она пытается форсировать попытки направить диалог в нужное ей русло", - добавил Гармаш.

Читайте такжеВ ТКГ назвали пять шагов для возвращения Донбасса

Переговоры по Донбассу – новости:

  • Ранее завершились переговоры представителей нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе. По словам Андрея Ермака, дискуссия была непростой, но носила конструктивный характер. Все стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.
  • Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что следующая встреча лидеров нормандской четверки - Украины, России, Германии и Франции - зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей встречи в Париже.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным достижением нормандской встречи политических советников в Берлине стало решение о продлении перемирия на Донбассе. Однако участникам удалось обсудить далеко не все вопросы.
Дмитрий Козак ТКГ новости Украины Сергей Гармаш новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «У Кравчука рассказали, что взбесило РФ на переговорах в ТКГ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Тарифные бунты: протестующие забросали дачу Зеленского платежкамиТарифные бунты: протестующие забросали дачу Зеленского платежками 1700 гривен за конденсат от кондиционера: украинцам придумали новый штраф1700 гривен за конденсат от кондиционера: украинцам придумали новый штраф Сотни смертей в сутки: эксперты дали мрачный прогноз по COVID-19 в УкраинеСотни смертей в сутки: эксперты дали мрачный прогноз по COVID-19 в Украине Захват горсовета и перекрытые трассы: как украинцы бунтуют против коммунальных тарифовЗахват горсовета и перекрытые трассы: как украинцы бунтуют против коммунальных тарифов "Ботокс некачественный": Юлия Тимошенко сменила имидж и шокировала переменами"Ботокс некачественный": Юлия Тимошенко сменила имидж и шокировала переменами
Следующий материал

Последние новости

09:10
Полнолуние в январе 2021: когда больше всего опасаться коронавируса
09:06
В Слуге народа придумали хитрый ход с исключением Дубинского из фракции Видео
09:00
Как избавиться от мигрени на фоне стресса: все способы Видео
08:54
У Кравчука рассказали, что взбесило РФ на переговорах в ТКГ Видео
08:52
В России "усмирили" шамана-врага Путина Видео
Реклама
08:33
Почему уже десять лет путинский режим не может победить Навального мнение
08:19
Гороскоп на 28 января для всех: сердечный приступ, "капканы" и деловые иллюзии Видео
08:17
Коронавирус в Украине 28 января: за сутки обнаружили более 5,5 тыс. новых больных Видео
08:05
Украину завалило снегом, на дорогах - ад: объявлено штормовое предупреждение Видео
07:58
В России задержали брата Навального и соратницу оппозиционера Видео
07:46
Витамин В12: названы признаки, предупреждающие о серьезном дефиците Видео
07:13
"Сочная": Леся Никитюк наделала шума горячим фото
07:12
Названо заболевание, которое в три раза повышает риск смерти от COVID-19 Видео
06:57
Почему вакцина от коронавируса не спасет Украину от эпидемии мнение
06:41
Миру грозит новая пандемия из-за смертельно опасного вируса Nipah - ВОЗ Видео
06:33
Предвестник смерти и Луна без курса: что ждет Байдена на посту президента
06:27
Головокружительные жакеты и водолазки в стиле tie-dye вернулись в моду на весну-лето Видео
05:53
Крах переговоров по Донбассу: эксперт сделал заявление о военной операции ВСУ Видео
05:26
"Доктор Смерть": В Италии врача подозревают в убийстве пациентов с COVID-19
04:49
"Царица": Анна Седокова засветила аппетитные формы и бронзовый загар
Реклама
04:22
Как сделать модную прическу пучок и стать неотразимой Видео
03:50
Назван самый эффективный препарат от коронавируса Видео
03:01
Порнозвезда рассказала, как изменилось видео с сексом из-за COVID-19 Видео
02:14
Переговоры по Донбассу: эксперт рассказал, что потребует Россия от США по Украине Видео
01:36
Какие продукты помогают со стрессом и не дают толстеть - ответ диетологов Видео
01:25
Звезда Playboy Памела Андерсон вышла замуж за своего телохранителя
00:55
Что нужно делать в феврале – лунный календарь огородника на февраль 2021 Видео
00:54
В Украине повысят пенсии: в Раде назвали сроки Видео
00:29
В Слуге народа рассказали, сколько стоит проведение референдума Видео
00:19
Какого числа Благовещение 2021 и что надо знать про праздник Видео
27 января, среда
23:58
Новые бунты и стихийные митинги: в Польше вступил в силу запрет на аборты Фото Видео
23:20
Длинные платья с цветами и костюмы верблюжьего цвета врываются в моду на весну-лето Фото Видео
23:15
Степанов резко ответил на слухи о массовой вакцинации украинцев от COVID-19 Видео
22:58
Зеленский признался, будет ли идти на второй срок Видео
22:32
Сугробы по колено: Украину атакует снежный циклон Видео
22:18
Голубовская поведала, против какого штамма COVID-19 вакцина бессильна
22:03
Коронавирус в Украине 27 января: за сутки обнаружили почти 4 тыс. новых больных Видео
21:25
Халатность врачей: в Литве пациентке ввели пятикратную дозу COVID-вакцины Видео
21:04
Состоялась новая встреча в нормандском формате: у Зеленского рассказали детали Видео
21:03
Малюська помогает "Юре Енакиевскому" контролировать рынок "Столичный" - СМИ
Реклама
20:50
В России закатили истерику из-за требований ЕС и G7 освободить Навального Видео
20:45
Семь областей Украины призвали готовиться к дистанционке: названа причина Видео
20:21
"Мир не готов к следующей пандемии": Билл Гейтс озвучил мрачный прогноз
20:19
СБУ обнародовала доказательства причастности Нескоромного к заказному убийству Фото Видео
20:03
С Днем ангела Елены – поздравления трогательные и красивые открытки Фото
19:57
"Готовьтесь к большой крови": консулы Венгрии на Закарпатье получили угрозы расправой Видео
19:40
Отравителей Навального заподозрили в трех убийствах - Bellingcat
19:32
Каннский кинофестиваль перенесли: названа причина Видео
19:21
Появились результаты расследования о подпольной VIP-вакцинации Видео
19:01
Украину засыпает снегом: какие области оказались в опасности Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять