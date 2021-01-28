У Кравчука рассказали, что взбесило РФ на переговорах в ТКГ

Дмитрий Козак / УНИАН

Представитель Украины в рабочей группе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш прокомментировал участие в заседании ТКГ заместителя главы АП президента РФ Дмитрия Козака.

В интервью Апострофу он обратил внимание на то, что это совпало с обострением ситуации на фронте.

"Я думаю, что Россия, не получив нужного ей эффекта в ходе переговоров, начинает активизацию боевых действий на фронте, поскольку это ее единственная возможность действенного давления на Украину", - уверен украинский переговорщик.

Он подчеркнул, что случившееся на переговорах показывает нервозность российской стороны.

"Россия старается как можно скорее навязать нам прямой диалог со своими марионетками с "ДНР" и "ЛНР" для того, чтобы снять с себя ответственность за агрессию на востоке Украины. Тот же звонок Путина Байдену и тональность их разговора, когда один называет это агрессией, а другой внутренним украинским конфликтом, показывает нервозность в Кремле в целом в отношении Украины и в отношении Донбасса", - отметил собеседник.

По его словам, в ходе заседания ТКГ Козак говорил о том, что "нормандская четверка", которая должна заседать на уровне внешнеполитических советников, разрабатывает рекомендации о последовательности действий по выполнению Минских соглашений (что обяжет РФ к конкретным действиям).

"Козак просто хотел сместить акценты. Он пытался заявить, что это будут рекомендации, а не руководства для действий ТКГ. Он сказал, что "нормандская четверка" не имеет права вмешиваться во внутренние дела Украины. Это смешно, честно говоря, учитывая, что Минские соглашения были подготовлены как раз "нормандской четверкой", и на их выполнении Россия настаивает. В ее интерпретации. Поэтому можно делать вывод о том, что это комплекс факторов, который показывает, что Россия сейчас чувствует себя в вопросе Донбасса, не очень уверенно. Она пытается форсировать попытки направить диалог в нужное ей русло", - добавил Гармаш.

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