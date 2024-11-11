'У россиян все готово': руководитель ЦПД объяснил массовый взлет Ту-95 в РФ

Российская авиация находится в боевой готовности, что свидетельствует об угрозе массированных ракетных атак, отметил Андрей Коваленко.

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Россияне готовы к новому ракетному удару / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Ключевое из заявления:

Россия накопила достаточно ракет для ударов по Украине

Утром РФ отработала тактику пусков ракет с имитацией, что является частью подготовки к массированным атакам

Российские самолеты находятся в состоянии готовности

Утром 11 ноября россияне отработали тактику пусков ракет с имитацией. Войска РФ полностью готовы к массированным атакам по территории Украины. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, враг накопил достаточно ракет, которые хранятся на аэродромах стратегической авиации и продолжают накапливаться. Кроме того, российская авиация также находится в готовности к выполнению боевых задач.

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"Отработка россиянами тактики пусков с имитацией - это тоже часть поддержания авиации в готовности к действиям", - отметил Коваленко.

Руководитель ЦПД подчеркнул, что россияне используют это для психологического давления на украинцев.

Самолеты, которыми РФ бьет по Украине / Инфографика Главреда

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Угроза ракетных атак со стороны РФ - что известно

Как сообщал Главред, утром 11 ноября Россия подняла в воздух до 13 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Воздушную тревогу объявили во многих областях Украины.

Кроме того, в части областей Украины ввели экстренные отключения электроэнергии. Их применили из-за угрозы ракетных ударов, чтобы предотвратить повреждения энергосистемы.

Россия продолжает наращивать свои возможности для массированных ракетных ударов по Украине. По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, враг может ждать морозов для осуществления атак.

По состоянию на июль 2024 года армия РФ имела в запасе 190 ракет Х-101, с возможностью ежемесячного производства еще 40-50 единиц. Также Россия удерживает около 20 стратегических бомбардировщиков ТУ-95, из которых около 15 способны выполнять полеты, что свидетельствует об их готовности к новым ударам.

Военный аналитик Павел Нарожный прогнозирует, что Россия может осуществить новый массированный воздушный удар по Украине в зимний период, когда электропотребление достигнет пиковых значений. РФ, вероятно, будет использовать комбинацию "Шахедов", крылатых и баллистических ракет для истощения Воздушных сил Украины.

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