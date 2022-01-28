У украинцев массово отбирают автомобили за долги: как не остаться без транспортного средства

Государственная исполнительная служба начала массово изымать автомобили должников / УНИАН

Государственная исполнительная служба начала массово изымать автомобили украинцев.

Как рассказал заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко в комментарии Укринформу, это касается водителей, не уплачивавших штрафы за превышение скорости.

По его словам, уже около 200 машин были изъяты у водителей-должников. 90% владельцев изъятых авто уплатили штрафы, а 10% ждут принудительной реализации транспортного средства.

"Пока еще не реализовали ни одного изъятого автомобиля, поскольку их выкупали владельцы, погасив задолженности за полученные штрафы. Да и можно предположить, что речь идет о некритических суммах долгов для таких водителей, ведь если человек позволяет себе значительно превышать скорость, накапливать неуплаченные штрафы, то она может себе позволить их уплатить. Просто не делает этого", - заявил Гайченко.

Читайте такжеХарьковчанка оригинально "проучила" наглеца, который нарушил ПДДПо его словам, чаще всего автомобили изымаются в Харькове и Киеве, но это не значит, что в этих городах наибольшее количество нарушителей ПДД.

"С Харькова, собственно, мы начали, потому что там произошли самые резонансные ДТП, что и стало толчком к этой инициативе. Вообще количество нарушений ПДД в определенном городе сопоставимо с количеством жителей в нем. Поэтому это не значит, что в Киеве или Харькове больше всего нарушителей правил дорожного движения, просто это города-миллионники", - отметил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы.

Напомним, во вторник, 25 января, патрулировать улицы начали полицейские авто-"фантомы". Эти машины будут без опознавательных знаков. Их предназначение - следить за нарушениями на дорогах в автоматическом режиме.