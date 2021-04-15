У Зеленского анонсировали заседание СНБО с новым пакетом санкций

В ОП рассказали о новом заседании СНБО / УНИАН

В четверг, 15 апреля, состоится новое заседание Совета национальной безопасности и обороны, сообщили в Офисе президента.

На нем будут обсуждаться ситуация на Донбассе и вопрос расширения пакета санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем, рассказали в ОП.

"Сегодня, 15 апреля 2021 года, под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. На повестке дня - детальное обсуждение ситуации с безопасностью на востоке страны, а также ситуации в национальной экономике, учитывая начавшийся государством процесс взлома многолетних коррупционных схем", - сказано в сообщении.

Один из ключевых вопросов повестки дня заседания СНБО будет рассмотрен в закрытом режиме, он будет касаться обсуждения ситуации на Донбассе.

Члены СНБО также рассмотрят второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем.

"Контрабанда, которая за десятилетие приобрела угрожающие масштабы, существенно подрывает нашу экономическую безопасность и требует неотложных решений", - говорится в сообщении.

На заседании будут также обсуждаться более широкие вопросы, касающиеся экономической безопасности государства. Среди важных - кибербезопасность.

В разделе Разное, будут вынесены на рассмотрение членов коллегиального органа специальные вопросы от главы государства.

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Санкции против контрабандистов:

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой сфере.

Санкции СНБО коснулись компаний, связанных со следующими лицами:

Вадимом Альпериным;

Александром Чудаковым;

Виктором Шерманом;

Александром Кравченко;

Владимиром Дидухом;

Иваном Бокало;

Валерием Пересоляком;

Юрием Кушниром;

Орестом Фирманюком;

Александром Ериминчуком.

Против перечисленных граждан также были введены персональные санкции "за контрабандизм".