У Зеленского анонсировали заседание СНБО с новым пакетом санкций

СНБО рассмотрит санкции в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем.
В четверг, 15 апреля, состоится новое заседание Совета национальной безопасности и обороны, сообщили в Офисе президента.
На нем будут обсуждаться ситуация на Донбассе и вопрос расширения пакета санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем, рассказали в ОП.
"Сегодня, 15 апреля 2021 года, под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. На повестке дня - детальное обсуждение ситуации с безопасностью на востоке страны, а также ситуации в национальной экономике, учитывая начавшийся государством процесс взлома многолетних коррупционных схем", - сказано в сообщении.
Один из ключевых вопросов повестки дня заседания СНБО будет рассмотрен в закрытом режиме, он будет касаться обсуждения ситуации на Донбассе.
Члены СНБО также рассмотрят второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем.
"Контрабанда, которая за десятилетие приобрела угрожающие масштабы, существенно подрывает нашу экономическую безопасность и требует неотложных решений", - говорится в сообщении.
На заседании будут также обсуждаться более широкие вопросы, касающиеся экономической безопасности государства. Среди важных - кибербезопасность.
В разделе Разное, будут вынесены на рассмотрение членов коллегиального органа специальные вопросы от главы государства.
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Санкции против контрабандистов:
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой сфере.
Санкции СНБО коснулись компаний, связанных со следующими лицами:
- Вадимом Альпериным;
- Александром Чудаковым;
- Виктором Шерманом;
- Александром Кравченко;
- Владимиром Дидухом;
- Иваном Бокало;
- Валерием Пересоляком;
- Юрием Кушниром;
- Орестом Фирманюком;
- Александром Ериминчуком.
Против перечисленных граждан также были введены персональные санкции "за контрабандизм".