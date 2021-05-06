У Зеленского потроллили Порошенко после встречи глав фракций с Блинкеном

Михаил Подоляк рассказал об отставном политике, который никак не может выйти из второго тура выборов.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал итоги визита в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена.
Как написал он в своем блоге на сайте Korrespondent.net, визит госсекретаря США проходил на конструктивном фоне, несмотря на "забавный казус".
"Известный своей склонностью к фантазиям политик, побывав встрече/завтрака глав парламентских фракций с Викторией Нуланд, неожиданно развернул грандиозную промо-кампанию "я провёл часовую встречу с Госсекретарем". Подкрепив это эффектным доказательством в виде древнего фото 2015 года", - пишет Подоляк.
По его словам, политик, о котором идет речь, никак не может выйти из второго тура выборов "и потому продолжает проводить супер-встречи".
"Но все-таки, подобная модель публичного поведения, основанная на прямой и незамысловатом лжи, наносит существенный вред репутации страны. Слишком очевидная манипуляция, как минимум, вызвала недоумение. Что же касается политика-отставника, то даже превращаясь в анекдот, он, увы, уверен, что остаётся примером государственника. Он глубоко ошибается...", - добавил Подоляк.
Отметим, что ранее Порошенко использовал фото, сделанное в марте 2015 года, для того, чтобы сообщить о встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, которая состоялась в четверг, 6 мая.
Порошенко не захотел использовать официальное фото, сделанное вместе с другими лидерами фракций Верховной Рады, рассказал в Telegram политик, журналист Сергей Лещенко.
Визит Энтони Блинкена в Украину:
- Энтони Блинкен во время визита в Киев заявил о непоколебимой поддержке Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.
- Блинкен заявил о важности принятия ключевых законодательных актов для укрепления верховенства права, борьбы с коррупцией и экономических реформ, которые усилят демократию и экономику Украины и обеспечат дальнейшую евроатлантическую интеграцию.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский детально обсудили поддержку в сфере безопасности для усиления защиты Украины.
- Блинкен сегодня заявил, что реформам и борьбе с коррупцией в Украине мешает Россия, олигархи и влиятельные лица, которые преследуют собственные интересы.