У Зеленского потроллили Порошенко после встречи глав фракций с Блинкеном

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен / president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал итоги визита в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как написал он в своем блоге на сайте Korrespondent.net, визит госсекретаря США проходил на конструктивном фоне, несмотря на "забавный казус".

"Известный своей склонностью к фантазиям политик, побывав встрече/завтрака глав парламентских фракций с Викторией Нуланд, неожиданно развернул грандиозную промо-кампанию "я провёл часовую встречу с Госсекретарем". Подкрепив это эффектным доказательством в виде древнего фото 2015 года", - пишет Подоляк.

По его словам, политик, о котором идет речь, никак не может выйти из второго тура выборов "и потому продолжает проводить супер-встречи".

"Но все-таки, подобная модель публичного поведения, основанная на прямой и незамысловатом лжи, наносит существенный вред репутации страны. Слишком очевидная манипуляция, как минимум, вызвала недоумение. Что же касается политика-отставника, то даже превращаясь в анекдот, он, увы, уверен, что остаётся примером государственника. Он глубоко ошибается...", - добавил Подоляк.

Отметим, что ранее Порошенко использовал фото, сделанное в марте 2015 года, для того, чтобы сообщить о встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, которая состоялась в четверг, 6 мая.

Порошенко не захотел использовать официальное фото, сделанное вместе с другими лидерами фракций Верховной Рады, рассказал в Telegram политик, журналист Сергей Лещенко.

Визит Энтони Блинкена в Украину: