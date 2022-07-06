У Зеленского жестко ответили на заявление спикера Госдумы о поездках в "ЛДНР"

Депутатов РФ на Донбассе могут ждать лишь разрушенные российским оккупантов украинские города.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина с предложением к депутатам РФ ездить на захваченные территории украинского Донбасса.
Как написал он в своем Twitter, депутатов РФ на Донбассе могут ждать лишь разрушенные российским оккупантов украинские города.
Вместе с тем представитель ОП назвал предложение Володина "туристическим агентством "русский мир".
"Какая программа экскурсий? Разрушенный Северодонецк, руины Попасной, концлагеря Донецка? Или братские могилы Мариуполя? Пусть увидят, за что их будут судить в скором будущем", - добавил Подоляк.
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о потерях армии российских оккупантов в войне с Украиной.
По его словам, потери РФ в войне с Украиной составляют до 115 тысяч убитыми и ранеными.
Читайте еще:
- ВСУ уничтожили "боевого бурята" – чемпиона по танковому биатлону
- "Крокодил" уничтожен на Харьковщине: ВСУ сбили ударный вертолет РФ
- ВСУ выбивают оккупантов из-под Харькова: Гиркин закатил истерику из-за бегства рашистов