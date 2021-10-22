"Убегали и натравливали собак": жители Ровенщины шокировали медиков дикостью

В Ровенской области произошел жуткий случай

На территории одной из ОТГ в Ровенской области обнаружили вспышку полиомиелита - болезнь диагностировали у полуторагодовалого ребенка, а затем у шести его братьев и сестер. Малыша парализовало, а медики стали проводить профилактические мероприятия и приглашать местных жителей делать прививки своим детям.

О том, как это происходило, рассказал главный санитарный врач Ровенской области Роман Сафронов со ссылкой на рассказ жителя Великих Омелян Сергея Ковальчука.

По словам активиста, он встречался с жителями Великих Емельян, где у полуторагодовалого мальчика и в его семье обнаружили полиомиелит и говорил с ними о необходимости вакцинации и пытался донести тезис, что "отношение к вакцинации населения — один из признаков уровня цивилизованности общества".

Он сообщил, что за 10 дней с момента объявления чрезвычайного происшествия привито инактивированной вакциною (состоит из микробных частиц, которые выращиваются в контролируемых лабораторных условиях для снижения антигенности и является неинфекционным— Ред.) более половины детей, при том, что все условия для значительно большего охвата были созданы.

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"За эти дни я слышал достаточно фантастические причины пробуксовки вакцинальной компании, например: медики своими подворные обходы отпугнули родителей от вакцинации. Перед тем, как медицинский персонал посетил домов жителей Великоомелянской тергромады, был массовый обзвон родителей, на который мало кто отреагировал", — рассказывает Сергей Ковальчук.

Активист добавил, что врачи общей практики, медсестры, эпидемиологи имели возможность лично донести информацию и развеять предостережения у каждого из родителей. В конце концов удалось собрать информацию о всех детях в возрасте до 5 лет, проживающих на территории ОТГ.

"Что мы имели? - закрытые перед носом ворота, побег огородами, отпуск во двор собак, словом — цивилизацию во всей красе. То, что работа медиков населением не ценится — давно не удивляет, но не нужно говорить об отсутствии диалога или раз "разъяснительной работы, когда руководство теробщин организует встречу в оптимальное для жителей села время, которая игнорируется. В лечебное учреждение не приходим, на встречу в сельсовет — также, домой не пускаем, потому что сломать собственную картину мира — вот что реально страшно. Даже в интернете лень найти информацию об одной из самых безопасных вакцин, которая используются от страшной болезни, лучше постить котиков в Сети чем переживать о рисках для собственного ребенка", — резюмировал Сергей Ковальчук.

Ранее Главред сообщал о том, что по данным Министерства здравоохранения., парализованный ребенок из Ровенской области не был вакцинированным, родители отказались делать прививку по религиозным убеждениям. Первые симптомы у ребенка проявились 1 сентября, а уже 3 сентября он попал в больницу с симптомами пареза ног.

Что такое полиомиелит

Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание, которое передается полиовирусами через фекалии и слюну. Чаще всего люди заражаются через грязные руки, инфицированную пищу и воду. Самыми восприимчивыми являются дети возрастом до пяти лет, однако заболеть может любой невакцинированный человек.

Согласно медицинским стандартам, первую прививку нужно сделать в первые месяцы жизни. Единственный путь обезопасить себя и своих детей от последствий этой болезни – вакцинация, поскольку специфического лечения от полиомиелита не существует.