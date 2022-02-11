Убил отверткой, а обезглавленное тело закопал: свекор расправился с бывшей невесткой на Харьковщине

В Харьковской области судят мужчину, который убил свою невестку / ГУНПУ в Харьковской области, Facebook Альбина Корниенко

В Харьковской области судят 60-летнего Виктора Быкова, который жестоко убил свою бывшую невестку. Во время заседания суда мужчина так и не смог объяснить причину своего поступка.

Родные женщины подозревают, что к преступлению якобы могут быть причастны также родственники подозреваемого, пишет "Обозреватель".

Позвонил свекор и попросил о встрече

Альбина Корниенко исчезла 13 октября 2020 года в городе Балаклея. Ей с незнакомого номера позвонил свекор и попросил встретиться, чтобы поговорить.

Он ждал ее в машине на остановке. На встречу она отправилась сама, оставив дома 8-ми и 16-летних сыновей. Спустя 30 минут, Альбина уже не отвечала звонки.

"Я сказала звонить Виталику, пусть он допрашивает своего отца, куда тот дел Алю. Виталию якобы дед сказал, что никуда не ходил, сидит дома и ничего не знает. Альбины с ним нет. Уже ночью родственники вызвали полицию и начались поиски", – рассказала мать убитой женщины.

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Свекор был задержан только на третий день

Виктор Быков сразу признался, что убил Альбину. Говорил, что заранее взял у знакомого микроавтобус, купил новую SIM-карту, настроил ее на "неизвестный номер", а затем отвез женщину подальше, сказав, что автомобиль сломался. Когда Альбина вышла из машины и стала вместе с мужчиной заглядывать под капот, тот несколько раз ударил ее отверткой.

Читайте такжеНанес 40 ударов отверткой: в полиции раскрыли подробности о враче-потрошителе из Белой ЦерквиПосле этого уже мертвое тело обезглавил и закопал в карьере. Там полиция и нашла Альбину, у которой также не хватало одного пальца, а на теле было несколько колотых ран.

Отношения с мужем не складывались, а со свекром - ругалась

Мать убитой рассказала, что Альбина жила с мужем Виталием в доме свекра, но из-за постоянных конфликтов ей пришлось уйти. Отец ребенка ничем им не помогал. Она одна обеспечивала и воспитывала двух сыновей.

"После этого был скандал. Они оба приехали, ругались, что она подала на алименты. А летом, за несколько месяцев до убийства, у Альбины появился мужчина, она стала встречаться. Тогда Виталий начал угрожать, что заберет Владика", - рассказала мать Альбины.

Также она предполагает, что к убийству может быть причастен не только Виктор Быков. Светлана Рачинская намекнула, что к расправе над ее дочерью может быть причастен сын подозреваемого Виталий.

Не может объяснить причину убийства

На суде Виктор Быков никак не может объяснить мотив столь жестокого убийства своей бывшей невестки. Его адвокат говорит, что подозреваемый называл ей причины своего поступка, но озвучить их без письменного согласия защитница не может.

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