СБУ задержала Мангера - его везут в Киев

СБУ задержала Мангера / УНИАН

Утром 16 июня Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк Владислава Мангера. Его доставляют в суд.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Мангера задержали на выполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда.

"В настоящее время правоохранители доставляют его в Киев в Печерский районный суд, где судья будет рассматривать ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что изменить меру пресечения Мангеру решили после угроз последнего свидетелям и членам их семей.

"Сейчас действующая мера пресечения в виде залога в отношении главы Херсонского областного совета не выполняет задач уголовного судопроизводства и не позволяет предотвратить возможное совершение новых уголовных правонарушений", - считают в ОГП.

Как известно, Екатерину Гандзюк облили кислотой в Херсоне утром 31 июля 2018 года, активистка попала в больницу с более чем 30% ожогов тела. Позже - 4 ноября - стало известно, что активистка умерла в больнице.

После нападения правоохранители задержали пятерых возможных злоумышленников, четверо - признались, что причастны к преступлению. Позже суд огласил приговор нападавшим. В заказе убийства Гандзюк подозревают главу Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Читайте также"Угрозы и попытки договориться": всплыли подробности об "организаторе" нападения на ГандзюкНапомним, накануне Печерский райсуд города Киева дал разрешение на задержание главы Херсонского областного совета Владислава Мангера.

После задержания фигуранта дела должны доставить на заседание суда. В деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк он проходит как заказчик.

"Независимый эксперт, которого привлекли прокуроры, выяснил, что Мангера можно транспортировать в Киев в присутствии врача. Ведь состояние его здоровья абсолютно позволяет ему путешествовать в столицу", - говорится в сообщении.