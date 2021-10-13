Удар по Порошенко: эксперт объяснил, чем дело Медведчука грозит экс-президенту

Петр Порошенко / УНИАН

Новое обвинение Виктору Медведчуку в финансировании терроризма прямо связано с прежней властью Украины, в частности, с Петром Порошенко, заявил политолог Петр Олещук.

"Эта история не может не отразиться на Порошенко. А она для него, как по мне, является одним из самых болезненных эпизодов, потому что так или иначе Порошенко, в первую очередь, играет на электоральном поле патриотического электората, соответственно, для него любые упоминания о связях с самым пророссийским политиком Украины является серьезным ударом", - пишет он в материале на Главреде.

Эксперт не исключил, что в случае продолжения дела Медведчука, это параллельно затронет и Порошенко.

"Как будет защищаться Порошенко в этой ситуации? Пока он выбрал стратегию: лучшая защита – это нападение. А потому начал мощное информационное давление по этому вопросу на своих телеканалах", - отметил он.

Политолог считает, что частью реакции является история с "большой козинской битвой": "Которая, кстати, самому Петру Алексеевичу была скорее выгодной, чем наоборот, потому что дала ему возможность контратаковать и говорить о том, что, мол, власть его боится. После событий в Козине ориентированные на Порошенко активисты в ответ пошли пикетировать дачу, где проживает Зеленский".

Реклама

Читайте такжеДело на миллиард: Медведчуку вручили ходатайство об аресте и назвали сумму залога

"Таким образом, пространство насыщается большим количеством заявлений и сообщений, что помогает Порошенко перевести все это в плоскость политического противостояния", - добавил Олещук.

Новое дело против Медведчука:

8 октября Медведчуку объявили новое подозрение о государственной измене и содействии терроризму.

Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса.

Читайте такжеПорошенко должен оказаться рядом с МедведчукомТак, после захвата Россией части украинского Донбасса возникла необходимость в закупке угля на мировом рынке, в частности в ЮАР.

Российские власти имели планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость.

Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР.

Впоследствии при содействии Медведчука и с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.