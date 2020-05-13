В СНБО припугнули серьезной экологической проблемой

В СНБО напугали нехваткой воды / Фото: pennsylvaniafrack.com

Во время пандемии опасного коронавируса украинцев припугнули еще одной напастью. На это раз в СНБО заговорили об угрозе дефицита воды в бассейнах некоторых рек, что может потребовать оптимизации использования водных ресурсов.

Согласно с информацией Государственного агентства водных ресурсов Украины, последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительное антропогенная нагрузка.

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В СНБО отмечают, что вероятность маловодья потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления.

В ведомстве планируют проведение полной инвентаризации источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения.

Ранее в СНБО одобрили продление запрета российских сайтов и соцсетей, рассказал секретарь органа Алексей Данилов.

Также напомним, оценивая масштабы пожаров в зоне ЧАЭС, экологи бьют тревогу и заявляют, что на восстановление уникальной растительности и популяции животных в лесах Чернобыльской зоны отчуждения понадобится не менее 20-30 лет.